Staatsanwaltschaft fordert Geldbuße von UBS-Deutschland-Tochter

Staatsanwaltschaft beantragt 83 Mio Euro Geldbuße – UBS: Werden uns entschieden zur Wehr setzen – Landgericht Mannheim muss nun entscheiden

Frankfurt/Zürich – Die Schweizer Großbank UBS droht wegen Beihilfe zur Steuerhinterziehung eine weitere Millionenstrafe. Die Staatsanwaltschaft Mannheim beantragte eine Geldbuße in Höhe von 83 Millionen Euro gegen die Deutschland-Tochter, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Bereits 2014 hatte die UBS in einem Steuersünder-Verfahren bei der Staatsanwaltschaft Bochum rund 300 Millionen Euro bezahlt. Viel größeren Ärger haben die Schweizer aktuell in Frankreich: Dort verhängte eine Gericht im Februar wegen Steuerhinterziehung und Geldwäsche eine Rekordstrafe von 4,5 Milliarden Euro gegen die UBS. Diese hat dagegen jedoch Berufung eingelegt.

Die Ermittlungen in Mannheim liefen bereits seit 2012. Die Staatsanwaltschaft sieht es nun als erwiesen an, dass Führungskräfte der Deutschland-Tochter zahlreiche Kunden des Konzerns bei Steuerstraftaten unterstützt haben. So sollen Mitarbeiter es Bankkunden ermöglicht haben, über ein internes Verrechnungskonto der UBS Gelder am Fiskus vorbei in die Schweiz zu transferieren. Mit der Geldbuße soll das Unternehmen für das Fehlverhalten seiner Führungskräfte bestraft und der wirtschaftliche Vorteil abgeschöpft werden.

Die UBS läuft Sturm gegen die Geldbuße. Das Geldhaus sehe keine rechtliche Grundlage und werde sich entschieden zur Wehr setzen, erklärte ein Sprecher. Das Landgericht Mannheim muss in einer Hauptverhandlung entscheiden, ob es dem Antrag der Staatsanwaltschaft stattgibt. (Reuters, 7.5.2019)