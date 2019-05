Iran-Atomdeal auf Messers Schneide

Erstmals jährt sich der US-Ausstieg aus dem Atomdeal mit dem Iran. Nun erschweren die USA die technische Umsetzung durch andere Länder. Der Iran will seine Verpflichtungen "schrittweise reduzieren"

Hinter den Kulissen wurde von europäischer Seite noch hektisch versucht, den Iran davon abzuhalten, zum ersten Mal seinerseits einen Schritt aus dem Atomdeal zu tun: Am 8. Mai 2018, also vor ziemlich genau einem Jahr, hatten die USA einseitig die in Wien in Sommer 2015 abgeschlossene und von einer Uno-Sicherheitsratsresolution abgesicherte Vereinbarung verlassen. Laut der staatlichen Nachrichtenagentur IRNA will der Iran seine Verpflichtungen nun "schrittweise reduzieren". Präsident Hassan Rohani werde am Mittwoch seine Amtskollegen in China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland über die Entscheidung informieren.

Bei einem Fernsehauftritt am Mittwoch will Rohani bekanntgeben, wovon die verbleibenden Partnerstaaten des Deals informiert werden sollen: Der Iran wird sich an einzelne Punkte nicht mehr halten. Spekuliert wurde, dass die Entwicklung einer neuen Gaszentrifugengeneration zeitlich vorgezogen werden könnte.

Der Iran würde sich dabei auf den JCPOA selbst – Joint Comprehensive Plan of Action, so der offizielle Name des Abkommens – berufen, denn der sieht natürlich vor, dass sich auch die anderen beteiligten Staaten und Organisationen an ihn halten. Nach dem Ausstieg der USA sind das Deutschland, Großbritannien, Frankreich, die EU plus Russland und China, (E3/EU+2).

USA wollen Atomdeal zu Fall bringen

Keiner dieser Staaten stellt den Atomdeal, der das iranische Anreicherungsprogramm auf eine limitierte Zeit streng begrenzt und – auf eine unlimitierte Zeit – streng kontrolliert, infrage. Aber eine neue Serie von "nuklearen Restriktionen" für eine nukleare Zusammenarbeit mit dem Iran, die die USA am vergangenen Freitag verkündet haben, macht die Umsetzung des JCPOA auf alle Fälle schwieriger.

Die Absicht ist klar: Die USA wollen den Atomdeal zu Fall bringen. Dabei herrscht aber angeblich innerhalb der Regierung von Donald Trump dicke Luft. Während Sicherheitsberater John Bolton zu jeder Eskalation bereit ist, will das Außenministerium unter Mike Pompeo jene Teile des JCPOA nicht abschaffen, deren Non-Proliferation-Wert – also Maßnahmen, die dem Iran den Weg zu einem Atomwaffenprogramm abschneiden – unbestritten ist.

Pompeos Skrupel

Und diese Ambiguität enthalten auch die neuen Maßnahmen in der "Maximum Pressure Campaign" genannten Iran-Politik Washingtons. Der aus dem Iran stammende und in Wien lebende Atomwissenschafter Behrooz Bayat sieht darin auch eine Attacke sozusagen auf die Ehre des Regimes, für das das Atomprogramm von hohem Imagewert war. Die USA wollen nicht weniger, als dass der Iran die Urananreicherung völlig einstellt. Dazu kommt noch die Entsendung eines US-Flugzeugträgers in die Region zum Aufbau einer Drohkulisse.

Die Maßnahmen konkret: Pompeo hat sich damit durchgesetzt, dass einige nukleare "waiver" – Sonderregelungen für die nukleare Zusammenarbeit mit dem Iran – verlängert werden. Das sind etwa die Ausfuhr von radioaktiven abgebrannten Brennelementen und der Umbau von Fordow von einer Anreicherungs- in eine Forschungsanlage. Aber die neuen Waiver dafür gelten nicht mehr wie bisher 180, sondern nur mehr 90 Tage.

Davon besonders betroffen ist der Umbau, sprich: die Entschärfung, des Schwerwasserreaktors Arak: Dafür sind China und Großbritannien – das als Co-Chair für die USA eingesprungen ist – verantwortlich. Durchgeführt werden die Arbeiten von der CNNC (China National Nuclear Corporation). Die drohenden Sanktionen für diese Zusammenarbeit mit dem Iran könnten den bereits schleppend vor sich gehenden Umbau infrage stellen.

Streitpunkt Schwerwasser

Ein weiteres Problem für den Iran ist die Schwerwasserproduktion: Die USA drohen dem Iran für den Fall, dass er die – zurzeit nur wenig unterschrittenen – Limits seiner Schwerwasserbestände überschreitet. Gleichzeitig dürfte der Oman jedoch das Lager, wohin das überschüssige iranische Schwerwasser gebracht wird, dem Iran nicht mehr weiter vermieten. Die Produktion von Schwerwasser kann aus technischen Gründen nicht reduziert, sondern nur eingestellt werden – und der Iran verweist auf die Arbeitsplätze.

Die größte Attacke auf den JCPOA sind Sanktionen gegen Partner des Iran beim Export von niedrig angereichertem Uran (LEU) im Tausch mit Natururan. So ist das im Atomdeal vorgesehen. Da aber der Iran weit entfernt von der ihm erlaubten Bestandsgrenze von 300 Kilogramm LEU ist und nur wenig produziert, ist die Drohung praktisch nicht relevant – derzeit.

Bleibt noch das Kernkraftwerk Bushehr, das mit dem umstrittenen Teilen des Atomprogramms ja eigentlich nichts zu tun hat: In etwas schwammigen Formulierungen stellen die USA die Zusammenarbeit zum Ausbau von Bushehr unter mögliche Sanktionen. In Bushehr verdient sich die russische Rosatom eine goldene Nase, weil der Iran praktisch auf sie angewiesen ist. Und die Russen werden diese Geschäfte wohl nicht aufgeben. (Gudrun Harrer, 7.5.2019)