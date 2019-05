HTL Ottakring: Faßmann will Time-out-Klassen

Der Bildungsminister will gewalttätige Schüler vorübergehend in eigene Klassen stecken

Der Konflikt zwischen Schülern und einem Lehrer an der HTL Ottakring und die daraus resultierenden Mobbingvorwürfe haben am Montag auch Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) auf den Plan gerufen. Laut einem Bericht der "Wiener Zeitung" sollen in Österreich sogenannte Time-out-Klassen nach Schweizer Vorbild, die gewalttätige Schüler eine Zeitlang besuchen müssen, umgesetzt werden. "Wir werden das demnächst vorstellen", zitiert die Zeitung das Bildungsressort. Wahrscheinlich sei, dass diese Klassen in Form von Pilotprojekten eingeführt werden. Noch offen sei, wie lang Schüler darin bleiben sollen.

Die Idee dieser Klassen ist nicht neu. Schon im Jahr 2014 setzte sich etwa der Vorsitzende der Pflichtschullehrergewerkschaft, Paul Kimberger (FCG), dafür ein. In Time-out-Klassen würden Schüler, deren Teilnahme am Unterricht etwa wegen ständigen Störens nicht mehr tragbar sei, temporär von Lehrern oder Unterstützungspersonal gefördert, hieß es damals. Und zwar, "solange es nötig ist, um sie wieder in die Klasse zu integrieren".

Himmer kündigt Konsequenzen an

In Wien hat die Bildungsdirektion eine unabhängige Kommission damit beauftragt, die Fragen rund um die Vorfälle in der Schule in Wien-Ottakring zu klären. Der STANDARD berichtete. So soll der betreffende Lehrer bereits seit Monaten von den Schülern gemobbt worden sein. Ein Versäumnis seitens der Direktion sah Bildungsdirektor Heinrich Himmer (SPÖ) in einem Interview mit der ORF-Sendung "Wien heute" vorerst nicht. "Das wäre unfair und unangebracht, bevor wir Ergebnisse haben", sagte Himmer.

orf Heinrich Himmer im "Wien heute" Studio

Der Bildungsdirektor versprach Konsequenzen – nach der Aufklärung. "Wir werden dem ganz intensiv nachgehen, damit hier alles aufgedeckt und aufgeklärt wird." Denn: "Das, was hier vorgefallen ist, ist ein No-Go."

258 Anzeigen in Wiener Schulen

Der HTL-Lehrer, der als Quereinsteiger in seinem ersten Jahr als Pädagoge tätig war, wurde vom Unterricht in der Klasse abgezogen. Am Montag hätte er eigentlich in der Bildungsdirektion befragt werden sollen. Doch dieser Termin wurde wegen eines Krankenstands des Lehrers verschoben. Der Jugendliche, der in einem Video zu sehen ist, wurde vorerst suspendiert.

Seit dem Schuljahr 2017/18 werden erstmals von der Polizei Zahlen über Gewalt in Wiener Schulen erhoben. Die 258 entsprechenden Anzeigen hätten keine besondere Häufung an HTLs gezeigt – elf seien es gewesen. Zu den meisten Anzeigen kam es demnach mit 138 an Neuen Mittelschulen, gefolgt von 37 in AHS. (ook, 7.5.2019)