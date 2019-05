Edeka sagt "Danke, Mama, dass du nicht Papa bist"

Die neue Kampagne zum Muttertag von Jung von Matt polarisiert

Berlin/Wien – Der Spot ist seit Montag online, mittlerweile hat er schon fast 550.000 Klicks auf Youtube: Die deutsche Supermarktkette Edeka hat gemeinsam mit der Agentur Jung von Matt einen Muttertagsspot gedreht, der ausschließlich eher unfähige Väter zeigt.

Das Haarekämmen wird da zum Beispiel zu einem wilden Herumgezerre, die Küche beim Pürieren von Babynahrung zum Schlachtfeld. Am Ende folgt dann die Auflösung: "Danke, Mama, dass du nicht Papa bist".

Der Spot polarisiert, Nutzer sehen darin Väter herabgewürdigt. Auf Youtube rufen User etwa zum Boykott von Edeka auf: "Super Spot. Ich als Vater werde dann in Zukunft wohl zu Rewe oder so gehen", heißt es in einem Kommentar. Oder: "Ziemlich dummer Spot. Nichts erreicht, außer Hass zu schüren." (red, 7.5.2019)