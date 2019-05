Johan F. Hartle ist neuer Rektor der Akademie der bildenden Künste

Der Universitätsrat wählte einen Nachfolger für Eva Blimlinger, deren Rektorat ausdrücklich gewürdigt wurde

Wien – Der Universitätsrat der Akademie der bildenden Künste in Wien hat Johan F. Hartle zum neuen Rektor gewählt. Der derzeit kommissarische Rektor und Professor für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe tritt damit die Nachfolge von Eva Blimlinger an.

Der Vorsitzende des Unirats, Eduard Saxinger, setzte seiner Aussendung folgende Sätze voran: "Der Universitätsrat stellt vorab fest, dass die Arbeit des scheidenden Rektorats keinerlei Anlass zur Kritik gegeben habe. Er drückt dem Rektorat Respekt und Dank für seine Tätigkeit in den vergangenen acht Jahren aus."

"Aufgrund des bindenden Dreiervorschlags"

"Aufgrund der gegebenen Gesetzeslage und aufgrund des bindenden Dreiervorschlags des Senats" habe das Gremium den gebürtigen Hannoveraner zum neuen Akademiechef gewählt.

Hartle promovierte in Münster zum Thema "Der geöffnete Raum. Zur Politik der ästhetischen Form", danach führten ihn Forschungsstipendien nach Jerusalem und Rom, bevor er zum Assistenzprofessor für Kunst- und Kulturphilosophie an der Universität Amsterdam wurde. Er ist außerordentlicher Professor für Ästhetik an der China Academy of Art in Hangzhou und assoziiertes Mitglied am Institute for the Humanities der Simon Fraser University, Vancouver, Kanada. Seine Veröffentlichungen beschäftigen sich mit Positionen der zeitgenössischen Kunst, institutionellen Kunsttheorien, politischer Ästhetik und der Tradition des Roten Wien.

Vorgängerin Blimlinger nicht auf Dreiervorschlag

Die bisherige Rektorin Blimlinger, zuletzt auch Vorsitzende der Universitätenkonferenz (Uniko), hatte im Vorjahr die für eine Wiederbestellung ohne Ausschreibung nötige Zweidrittelmehrheit im Unisenat verfehlt. Darum musste die Stelle anschließend neu ausgeschrieben werden.

Nun setzte sie der Senat auch im Zuge dieses Bestellungsverfahrens nicht auf den Dreiervorschlag. Den Vorzug erhielten Hartle, Secessions-Geschäftsführerin Annette Südbeck und die Geschäftsleiterin der Tiroler Künstlerschaft, Ingeborg Erhart. (nim, 7.5.2019)