Bruins weiter, Colorado erzwingt Showdown

Boston gewann bei Columbus ungefährdet mit 3:0

Columbus (Ohio)/Denver (Colorado) – Die Boston Bruins sind im Play-off der nordamerikanischen Eishockey-Eliteliga NHL ins Halbfinale vorgestoßen. Die Bruins entschieden die "best of seven"-Serie gegen die Columbus Blue Jackets mit einem 3:0-Auswärtserfolg am Montag mit 4:2 für sich. Im Halbfinale trifft Boston auf die Carolina Hurricanes, die sich bereits mit 4:0 gegen die New York Islanders durchgesetzt hatten.

Ein entscheidendes siebentes Spiel erzwang Colorado Avalance im Duell mit den San Jose Sharks. Der Schwede Gabriel Landeskog traf am Montag für die "Avs" nach 2:32 Minuten in der "Overtime" zum 4:3-Erfolg. Das letzte Spiel der Serie wird am Mittwoch in San Jose ausgetragen. Bester Akteur von Colorado war J.T. Compher mit zwei Toren und einem Assist.

Für Boston scorten David Krejci (33.), Marcus Johansson (49.) und David Backes (51.). Torhüter Tuukka Rask verbuchte 39 Paraden. (APA, 7.5.2019)

Play-off-Ergebnis der National Hockey League (NHL) vom Montag – Viertelfinale (best of seven):

Eastern Conference:

Columbus Blue Jackets – Boston Bruins 0:3,

Endstand der Serie: 2:4.

Western Conference:

Colorado Avalanche – San Jose Sharks 4:3 n.V.,

Stand: 3:3.