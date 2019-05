Mindestens 14 Tote bei Busunglück in Südafrika

Unter den Toten befinden sich vier Kinder. 36 Menschen wurden verletzt

Johannesburg – Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen, darunter vier Kinder. Der Bus überschlug sich auf einer Autobahn, zahlreiche Passagiere wurden auf die Straße geschleudert, erklärte der private Rettungsdienst ER 24 am Dienstag.

Bei dem Unfall in der Nähe der Gemeinde Louis Trichardt in der nordöstlichen Provinz Limpopo wurden demnach am Montagabend 36 Menschen teils schwer verletzt. Die Unglücksursache wurde von der Polizei untersucht. (APA, 7.5.2019)