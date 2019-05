CCA-Venus 2019: 246 Arbeiten nominiert

641 Einreichungen verzeichnete der Creativ Club Austria dieses Jahr – Verleihung findet am 16. Mai in der Wiener Gösserhalle statt

Wien – Ende April wurden die Arbeiten von der CCA-Jury unter dem Vorsitz von Jury-Präsidentin Jo Marie Farwick (Überground) am Erste Campus beurteilt. 640 Arbeiten (2018: 609 CCA-Venus Einreichungen) gingen ins Rennen um die CCA-Venus, 246 davon schafften es auf die Nominierungsliste. 2018 wurden 609 Arbeiten eingereicht.

Die Veneres werden in den 16 Kategorien Film, Audio, Print, Out-of-Home, Digital, Mobile, Direct & Promotion, Public Relations, Branded Content & Entertainment, Gesamtkampagne, Innovation, Design, Craft, Creative Media, Creative Data sowie Student of the Year vergeben werden.

Die nominierten Agenturen

Nominiert für den begehrten Kreativ-Award sind insgesamt 246 Arbeiten, die von folgenden Agenturen und Kreativen eingereicht wurden: 101, AANDRS, Abteilung eine, Alessandri Design & Marken Manufaktur, Armin Walcher, Bleed, Buch – Idee & Form, Bureau Rabensteiner, CAKE Kommunikation, Cheil Austria, Clemens Ascher, Creative For Humans Rights, DDB Wien, Demner, Merlicek & Bergmann, Die Goldkinder, DIE IDA, dockyard, Fredmansky, Great Design, Haselwanter Grafik_und Design, Havas Wien, Heimat Wien, Hello Werbeagentur, Himmer, Buchheim & Partner, Brass, Jung von Matt/Donau, KR8 bureau, mama said no® – The Troublemakers' Agency, Manuel Haring, MediaBrothers, moodley brand Identity, move121, Muellers Bureau Filmproduktion, PARTLHEWSON Kreativbüro, Perndl+Co Design, PKP BBDO, Polarfux, Raven and Finch / Kickinger Soundbranding, Rosebud Design, Salon Alpin, Sara Prosenik, section.d design communication, seite zwei – branding & design, Serviceplan Austria, seso media group, Springer & Jacoby Österreich, SR1 Werbeagentur, Stefan Sappert, Studio Es, Studio Riebenbauer, Traktor Werbeagentur, TUNNEL23 Werbeagentur, VICE Austria, Virtual Identity, Virtue Austria, VMLY&R Vienna, We Make, Wien Nord + Now, Wien Tourismus, wild, Wirz/Erdgeschoss/Schreibkraft/Cepko, Zumtobel Group sowie zunder.

Die Nominierten in der Nachwuchskategorie Student of the Year sind Andreas Palfinger, Christoph Schütz, Katharina Mohn, Maximilian Schnürer, Alexandra Husa (Die Graphische), Fabian Danke und Lars Schrage.

Die Gewinner werden am 16. Mai ausgezeichnet, da vergibt der Creativ Club Austria wieder die CCA-Veneres in der Gösserhalle in Wien. (red, 7.5.2019)