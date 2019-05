"Camp: Notes on Fashion": Die besten Looks der Met-Gala 2019

Die Modewelt feierte sich Montagabend in New York. Das Motto der Gala zur diesjährigen Ausstellung drehte sich ganz um den "schlechten Geschmack"

Stars wie Lady Gaga, Katy Perry und Kim Kardashian versammelten sich am Montagabend in New York zum prestigeträchtigsten Abend der Modewelt, der Met-Gala, zu der "Vogue"-Chefin Anna Wintour in diesem Jahr zum 21. Mal eingeladen hatte. Das dem legendären Essay von Susan Sontag entliehene Motto der diesjährigen Ausstellung und der eröffnenden Gala lautete: "Camp: Notes on Fashion".

Das von Gucci und Condé Nast gesponserte Spektakel findet jährlich statt, um Geld für die Modeabteilung des Metropolitan Museum, das Costume Institute, zu sammeln. Das ist notwendig, weil es die einzige kuratorische Abteilung ist, die sich selbst finanzieren muss. (red, 7.5.2019)