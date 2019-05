ORF distanziert sich von Böhmermanns Aussagen im "Kulturmontag"

Jan Böhmermann: "Nicht normal, dass das Land von einem 32jährigen Versicherungsvertreter geführt wird" – Wirft Vizekanzler "volksverhetzende Scheiße" auf Facebook vor

Wien – Der ORF hat sich im "Kulturmontag" nach einem Interview mit Satiriker Jan Böhmermann von dessen "provokanten und politischen Aussagen" distanziert. Böhmermann erklärte in dem Gespräch etwa, es sei "nicht normal, dass das Land von einem 32jährigen Versicherungsvertreter geführt wird" und sprach von "volksverhetzender Scheiße", die der Vizekanzler bei Facebook "raushaut". Das sei "kein Zustand" – wie auch Heinz -Christian Straches verbale Angriffe auf Journalisten.

"Soweit die Ansichten Böhmermanns"

"Soweit also die Ansichten des Satirikers Jan Böhmermann zu Österreich", moderierte Clarissa Stadler den Beitrag im "Kulturmontag" ab – und: "Der ORF distanziert sich von den provokanten und politischen Aussagen Böhmermanns. Aber wie Sie wissen, darf Satire alles und der öffentliche Rundfunk künstlerische Meinung wiedergeben."

"köstlicher witz"

"köstlicher witz/sartiere beim kulturmontag im @ORF gerade, sich nach einem gesendeten interview ausdrücklich vom interviewten distanzieren und wörter bzw. satzteile wegpiepsen", twitterte Böhmermann am Montagabend.



Maschek weggepiepst

Im "Kulturmontag"-Interview mit Böhmermann wurden keine Wörter oder Satzteile "weggepiepst" – das tat der ORF nachträglich bei der Satire von Maschek in "Willkommen Österreich". Die Synchro-Satiriker legten einem ORF-Sportreporter über Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) in den Mund: "Vom Neonazi zum Sportminister, eine typisch österreichische Karriere". Der Beitrag lief in der Sendung, fehlte aber über Tage in der TVthek-Fassung und wurde schließlich mit einem Piep über "Neonazi" online gestellt.

Heinz-Christian Straches Sprecher ließ zuletzt auf STANDARD-Anfrage wissen, der Vizekanzler habe nicht beabsichtigt, rechtlich gegen die Maschek-Satire vorzugehen.

Böhmermann ("Neo Magazin Royale", ZDF Neo) eröffnete am Wochenende seine Ausstellung "Deuscthland#ASNCHLUSS#Östereich" im Grazer Künstlerhaus. (red, 7.5.2019)