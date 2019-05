Fehlerhaftes Angebot führte zu Haberzettls Rauswurf

Untreuevorwurf rund um Verkauf der Marxergasse 28 durch Eisenbahnergenossenschaft fußt auf fragwürdigem Kaufanbot

Wien – Die fristlose Entlassung des ehemaligen Eisenbahnergewerkschaftschef Wilhelm Haberzettl als Vorstand der Eisenbahnerwohnbaugenossenschaft BWSG scheint nicht so ein Selbstläufer zu sein, wie von der die BWSG dominierenden Eisenbahngewerkschaft Vida dargestellt. Die BWSG fühlt sich beim Verkauf der Liegenschaft Marxergasse 26–28 um mindestens 2,5 Millionen Euro geschädigt. Sie hat das frühere Vorstandsduo, einen Prokuristen, einen Kapitalvertreter im Aufsichtsrat, den Gutachter sowie die Käufer bei der Staatsanwaltschaft Wien angezeigt. Denn das höhere Kaufanbot wirkt nicht bestechend seriös: Es war rückdatiert und die Zahl der zum Verkauf stehenden Wohnungen und Garagen war höher, als tatsächlich zur Verwertung zur Verfügung stand. Das erschließt sich aus dem Kaufanbot, das dem STANDARD vorliegt.

Was die Seriosität auch nicht verstärkte: Das zeitlich befristete und rechtsverbindliche Kaufanbot war in einem zentralen Punkt fehlerhaft. Der gebotene Preis von 14.962.500 Euro schmolz in Worten nämlich dramatisch zusammen. Für 81 Wohnungen und 82 Garagenstellplätze wurden "vierzehntausendneunhundertzweiundsechzigtausend-fünfhundert Euro" geboten.

In Worten schrumpfte das Kaufangebot von 14,9 Millionen Euro auf vierzehntausend Euro.

"Dahingeschludertes Anbot"

"Hätten Sie so ein dahingeschludertes Angebot ernst genommen?", fragt ein Kapitalvertreter, der damals dem Aufsichtsrat der Verkäuferin angehörte und anonym bleiben möchte. Im März 2018 standen nur noch 78 Wohnungen und 77 Stellplätze zum Verkauf. Denn zwischenzeitlich hatte die BWSG bzw. deren Tochter WBG – zum Leidwesen des späteren Käufers SWRT – einige Wohnungen veräußert und so die Ertragsmöglichkeiten des Erwerbers geschmälert. Die vom Interessenten verlangte Garantie, wonach 81 Wohnungen und 82 Stellplätze verkauft werden, war damit bei Vertragsabschluss im Juni 2018 perdu.

Das Vertrauen in die Seriosität des Interessenten nicht eben verstärkt haben dürfte für die seit 2017 auf Käufersuche für den in den 1980er Jahren erbauten und sanierungsbedürftigen Genossenschaftsbau im dritten Wiener Bezirk ein weiterer Punkt: Der Anbotsvermittler, der auf "Beratung und Beteiligung" spezialisierte Unternehmer Markus P., war 2016 in Konkurs geschlittert und hatte zum Zeitpunkt des Anbots den vom Gericht gebilligten Sanierungsplan noch nicht vollständig erfüllt.

Datums- und Tippfehler

Das geht aus der Ediktsdatei des für die Insolvenz zuständigen Landesgerichts Wiener Neustadt hervor. In diesem Lichte scheint das Datum des Kaufanbotes erklärungsbedürftig: Es ging am 8. Mai 2018 bei der BWSG per Mail ein, war aber mit 5. März 2018 datiert – und landete prompt im Papierkorb. Dass die Adresse des Vermittlers mit Truman angegeben wurde statt mit Trumau (ein Ort im Süden von Wien) und von den Mietern in Zukunft der Erhaltungs- und Verbesserungsbeitrag (EVB) in der "maximal Zulussigen Höhe" eingehoben werde, erhöhte die Seriosität wohl auch nicht, zumal die WBG/BWSG angesammelte Erhaltungsbeiträge herausrücken hätte müssen.

Aufgrund des nicht mangelfreien Zustands – ein Baufachgutachter taxierte die Mängelbehebungskosten des Wohnbaus aus den 1980er-Jahren auf rund drei Millionen Euro, von denen zirka zwei auf die zum Verkauf stehenden Mietwohnungen entfielen (der Rest der Wohnungen war längst verkauft – sei das Anbot klar unter dem tatsächlich erzielten Kaufpreis gelegen, rechnet ein Kapitalvertreter vor. Uralt-Darlehen und ein Modernisierungsvertrag der WBG mit der Fernwärme Wien schlagen mit 800.000 Euro zu Buche.

Gemeinnützigkeit haftet

Reichwerden scheint mit den in den 1980er Jahren erbauten Wohnungen generell nicht einfach zu sein. Denn wohl verlor die WBG bei ihrem Verkauf an die BWSG im Jahr 2004 durch das Finanzministerium unter Karl Heinz Grasser die Gemeinnützigkeit, den bis dahin errichteten Wohnungen und Mieten bleibt die Gemeinnützigkeit aber anhaften, egal wem sie gehören. Von diesen 3,80 Euro pro Quadratmeter (zuzüglich Betriebskosten und Umsatzsteuer) seien die Gutachter bei ihrem Verkehrswertgutachten ausgegangen.

Keinen schlanken Fuß macht, dass ein Gutachter beinahe zeitgleich mit den späteren Käufern eine Projektgesellschaft gründete. "Außer Profi-Absiedler, die die Mieter hinausekeln", kritisiert ein anderer, mit Wohnungsgemeinnützigkeit bestens vertrauter Kapitalvertreter, "kommt niemand auf 22 Millionen Euro Kaufpreis", die andere Käufer laut dem von der BWSG beauftragten forensischen Bericht des Wirtschaftsprüfers PwC angeboten haben. (Luise Ungerboeck, 7.5.2019)