SpaceX-Versorgungsflug erreichte die Internationale Raumstation

Andockmanöver verlief am Montagnachmittag erfolgreich

Eine Versorgungskapsel des privaten Weltraumunternehmens SpaceX mit Ausrüstung für ein deutsches Experiment an Bord hat die Internationale Raumstation ISS erreicht. Die "Dragon"-Raumkapsel dockte am Montagnachmittag (MESZ) an.

Sie bringt Vorräte und Ausrüstung zur ISS-Crew. An Bord ist auch ein Experiment der Universität Stuttgart und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR), mit dem die Versorgung der Raumfahrer verbessert werden soll. Dabei sollen Algen das Kohlendioxid in verbrauchter Luft durch Photosynthese in Sauerstoff umwandeln.

Der Versorgungsflug war am Samstag vom US-Weltraumbahnhof Cape Canaveral gestartet. Er musste zuvor mehrmals verschoben werden, unter anderem wegen eines Problems mit der Stromversorgung auf der Raumstation. Dort leben und arbeiten derzeit drei Amerikaner, zwei Russen und ein Kanadier. (APA, 6.5.2019)