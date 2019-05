Hundert Porträts von NS-Überlebenden am Wiener Ring

Luigi Toscanos Fotoschau "gegen das Vergessen" ist bis 31. Mai zu sehen. Bundespräsident Alexander van der Bellen kam zur Eröffnung.

Wien – Am Wiener Burgring, dem Zaun zum Heldenplatz abgewandt, stehen seit Montag Porträtbilder dicht an dicht. Zwei Meter hoch, und damit größer als die meisten Vorbeikommenden, zeigen sie die Gesichter von NS-Überlebenden: Juden und Jüdinnen, Roma und Sinti, Menschen, die der nationalsozialistischen Euthanasie entkamen.

Die Bilder stammen aus der Kamera des deutschitalienischen Fotografen Luigi Toscano. Seit 2015 fotografiert er Menschen, die den Vernichtungsfeldzügen der Nazis entkommen konnten. Dafür reiste er viel, denn er suchte die hochtbetagten Überlebenden in deren Zuhause auf. Manche hätten dabei zum allerersten Mal über ihr Leiden und Erfahrungen im Holocaust erzählt, sagt Toscano.

Foto erst nach längerem Gespräch

Die Porträts seien dann meist erst nach einem längeren Gespräch entstanden. "Ich glaube, ich hatte ein bisschen Glück. Als Italiener, der in Deutschland lebt, stieß ich auf Vertrauen".

Die Schau die erste Ausstellung der im Rahmen von Toscanos Projekt "Gegen das Vergessen" Arbeiten in Österreich; frühere Stationen waren die Ukraine, Deutschland und die USA. Das United States Holocaust Museum und in der internationale Holocaust-Gedenkstätte in Israel haben sie in ihr Archiv aufgenommen.

Gastarbeiterkind und Autodidakt

Am Montag beaufsichtigte Toscano das Aufstellen der Porträts entlang des Zaunes zum Heldenplatz selbst. Als Fotograf ist der im deutschen Mannheim lebende, heute 46-jährige Sohn italienischer Gastarbeiter Autodidakt. Bevor er eine künstlerischen Laufbahn einschlug, arbeitete er als Dachdecker, Türsteher und Fensterputzer.

Dass die Bilder nun in Wien zu sehen sind, verdankt sich der Initiative des Fotografen, der Organisationsarbeit des Wiener psychosozialen Zentrums zur Betreuung von Opfern nationalsozialistischer Verfolgung und deren Angehöriger, Esra – sowie deutschen und italienischen Geldern.

Toscano wandte sich an Van der Bellen

Vor einem Jahr wandte sich Toscano mit der Austellungsidee an Bundespräsident Alexander Van der Bellen – der nun an der feierlichen Ausstellungseröffnung am Dienstag teilnimmt. Van der Bellen beauftragte Esra mit der Durchführung. Für die Überlebenden sei ein Projekt wie dieses "Teil des Social Support für die Überlebenden", sagt Esra-Geschäftsführer Peter Schwarz: "Es dokumentiert, dass man ihre Lieden anerkannt". (Irene Brickner, 6.5.2019)