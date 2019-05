Böse Zellen, Report, Willkommen Österreich: TV-Tipps für Dienstag, 7. Mai

LKW-Opas, Universum: Nockberge, Wahlarena zur Europawahl, Report, Kurt Palm und Opus bei Willkommen Österreich, Am Rand – Ist Europas Jugend ohne Zukunft?, Kreuz & quer – mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Die Lkw-Opas Während der Bedarf an Lkw-Transporten kontinuierlich steigt, fehlt es Spediteuren in Deutschland an Nachwuchs. Die Trucker werden älter. Um 20.15 reicht Arte Wahnsinn Lkw über Dumping-Löhne nach. Bis 21.45, Arte

20.15 DOKUMENTATION

Universum: Nockberge – Land zwischen Himmel und Erde Sanfte Hügel, viele Tiere: Bis in die Gipfelregionen weiden Rinderherden und riesige Hirschrudel miteinander, die zahlreichen verfallenen Bergwerke sind längst von alpinen Urwäldern überwuchert. Bis 21.05, ORF 2

20.15 DISKUSSION

Wahlarena zur Europawahl 90 Minuten können 100 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Wahlarena in Köln den europäischen Spitzenkandidaten Frans Timmermans (SPE) und Manfred Weber (EVP) Fragen stellen. Bis 21.45, ARD

21.05 MAGAZIN

Report mit Susanne Schnabl: die offenen Steuerfragen, dazu ist Finanzminister Hartwig Löger (VP) zu Gast. / Zukunft der Volksanwaltschaft. / Mit den Kommunisten in die EU. / Neuer Anlauf zum Lkw-Abbiegeassistenten. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Kurt Palm kommt mit seinem neuen Buch Monster, außerdem weht ein Lüfterl der 80er-Jahre: Herwig Rüdisser und Ewald Pfleger von Opus sind dabei. Bis 22.55, ORF 1

22.25 REPORTAGE

Ansichtssache: Am Rand – Ist Europas Jugend ohne Zukunft? 45 Minuten am Brennpunkt Europas an drei Dienstagen. Zum Auftakt berichtet Magdalena Punz über Gangkriminalität in Schweden. Bis 23.30, Puls 4

22.30 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Vergiss nicht deinen Namen Als fünfjähriger Bub wird Robert Perels mit seiner Mutter in einem Eisenbahntransport Richtung KZ Auschwitz gebracht. Bei einem kurzen Halt entschließt sich die Mutter spontan, den Fünfjährigen aus dem Zug zu werfen. 22.55 Die junge Inderin Lubna kämpft gegen die frauenverachtende Praxis der Blitzscheidung. Bis 23.45, ORF 2 (Doris Priesching, 7.5.2019)