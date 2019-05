Kaffeemarke Bieder & Maier: Gold bei ADC Annual Awards für KTHE

Kreativagentur Kobza and the Hungry Eyes bei ADC Annual Awards des Art Directors Club New York ausgezeichnet

New York – Über eine Auszeichnung in New York können sich die Wiener Kreativagentur Kobza and the Hungry Eyes (KTHE) und die Kaffeemarke Bieder & Maier freuen: Das Packing Design des Kaffees wurde am Montagabend bei den ADC Annual Awards des Art Directors Club New York mit einem Gold Award prämiert.

"Es ist unglaublich bei diesem wichtigsten Werbepreis der USA zu gewinnen und als weltweit bestes Packaging ausgezeichnet zu werden", so Rudi Kobza über die Auszeichnung. Der Preis unterstreiche "die internationale Strahlkraft von Bieder & Maier und das kreative Potential von KTHE". (red, 6.5.2019)