Europa, du vielfältiger Kontinent. Das höchstgelegene WC der Welt wurde auf dem Montblanc installiert, die größte Dichte an Trägern von für rote Haare verantwortlichen Genen gibt es in Schottland, und sechs von zehn deutschen Haushalten haben einen Hund oder eine Katze. Mehr unnützes Wissen finden Sie in dieser interaktiven Rundreise.