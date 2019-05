Fairtrade zum Muttertag: Schick mir Rosen aus Afrika

foto: georges desrues

Beim Blumenkauf hat sich das Prinzip des verantwortungsvollen Konsums noch lange nicht so herumgesprochen wie bei Lebensmitteln. Doch in Wahrheit gilt es auch hierbei, darauf zu achten, was man so kauft, um soziale und ökologische Missstände nicht noch zu fördern. Dazu ist und bleibt das Fairtrade-Siegel das bislang beste Mittel.