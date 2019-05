Nicola Dietrich in Geschäftsleitung von sd one

Übernimmt neue Funktion zusätzlich zu Aufgaben als Head of Content Strategy

Wien – Nicola Dietrich ist neues Mitglied der Geschäftsleitung der styria digital one (sd one), teilte die Styria Media Group am Montag mit. Die Digitalexpertin übernimmt diese Funktion zusätzlich zu ihren Aufgaben als Head of Content Strategy in der sd one und dem Magazinverlag bzw. der Content-Marketing-Agentur Styria Content Creation (SCC).

Als "ausgewiesene Branchenexpertin" könne sie auf mehr als fünfzehn Jahre Erfahrung im Bereich digitale Medien verweisen, hieß es in der Aussendung. Man wolle nun "noch stärker als bisher auf ihre strategischen Kompetenzen setzen und diese in den Bereichen Produktentwicklung und Content-Strategie nutzen", wurde sd one-Geschäftsführerin Xenia Daum zitiert. (APA, 6.5.2019)