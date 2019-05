Maschinen, die wir nicht verstehen: Was kann KI heute wirklich?

Die nächste Folge von " Edition Zukunft " erscheint in zwei Wochen. Viele weitere Beiträge und Artikel rund um das Leben von morgen finden Sie in unserem Ressort derStandard.at/zukunft und jeden Freitag auf vier Seiten im STANDARD. (red, 10.5.2019)

Der Hype um künstliche Intelligenz ist groß. Visionäre sehen Fabriken voller Roboter und Taxis ohne Chauffeure auf uns zukommen. Aber was kann KI heute wirklich, welche ernsten Probleme wirft sie auf und was denkt eigentlich ein Mensch darüber, der mit seiner Arbeit selbst zur hochautomatisierten Gesellschaft beiträgt? Daniel Schall, KI-Forscher und Softwarearchitekt bei Siemens, erklärt im Gespräch mit Zsolt Wilhelm , wie lernende Roboter und Algorithmen Menschen unterstützen und zum Schutz des Klimas beitragen können. Und er verrät, weshalb wir die künstlichen Intelligenzen, die wir entwickeln, nicht verstehen und es noch sehr viel mehr Fachkräfte braucht. Das Gespräch mit Daniel Schall hören Sie in der neuen Folge unseres Podcasts :

Daniel Schall ist seit seinem Studium der Computerwissenschaften an der Technischen Universität Wien in der angewandten Forschung tätig. Er hat zahlreiche Arbeiten zu Algorithmen im Einsatz bei sozialen Netzwerken und in der Industrie geschrieben und zwei Fachbücher dazu veröffentlicht. Seit einigen Jahren arbeitet Schall nun bei Siemens in der Forschungsabteilung.

Über den Podcast

