"2 im Gespräch": 15 TV-Duelle zur EU-Wahl im ORF

Wien – Sechs Kandidatinnen und Kandidaten an zwei Hauptabenden in 15 Konfrontationen: Mit kompakten Konfrontationen möchte der ORF im Vorfeld der EU-Wahl eine Orientierungshilfe bieten. Unter der abwechselnden Gesprächsleitung von Lou Lorenz-Dittlbacher und Martin Thür stellen sich die Spitzenkandidaten der im EU-Parlament bzw. Parlament vertretenen Parteien am 8. und 15. Mai hintereinander kurzen TV-Duellen nach dem Prinzip jede(r) gegen jede(n).

Im Publikum verfolgen 16 internationale und nationale Journalisten die Gespräche, je zwei davon analysieren im Gespräch mit Simone Stribl bzw. Tobias Pötzelsberger die Duelle unmittelbar nach deren Ende. (red, 6.5.2019)

Der Fahrplan der TV-Duelle am 8. Mai

Johannes Voggenhuber (Europa Jetzt) – Werner Kogler (Grüne) mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Harald Vilimsky (FPÖ) – Claudia Gamon (Neos) mit Martin Thür

Andreas Schieder (SPÖ) – Werner Kogler (Grüne) mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Karoline Edtstadler (ÖVP) – Claudia Gamon (Neos) mit Martin Thür

Andreas Schieder (SPÖ) – Johannes Voggenhuber (Europa Jetzt) mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Harald Vilimsky (FPÖ) – Werner Kogler (Grüne) mit Martin Thür

Andreas Schieder (SPÖ) – Claudia Gamon (Neos) mit Lou Lorenz-Dittlbacher

Karoline Edtstadler (ÖVP) – Johannes Voggenhuber (Europa Jetzt) mit Martin Thür

Der Fahrplan der TV-Duelle am 15. Mai