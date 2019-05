Unter 100 Zuseher auf Twitch: Niemand interessiert sich mehr für "Anthem"

Blockbuster mit geringem Interesse bereits drei Monate nach Release

Nach nicht einmal drei Monaten nach Release schaut niemand mehr Anthem auf Twitch. Kurz nach Release konnte das Spiel über 40.000 Zuseher auf der Streaming-Plattform lukrieren, mittlerweile sind es nicht mal mehr 100. Das größte Interesse konnte das Spiel vor der Veröffentlichung auf sich ziehen. Im Jänner waren es immerhin 60.000 Zuschauer.

Wieso diese Zahl Relevanz hat

Twitch kann als guter Indikator dafür eingestuft werden, wie viele Leute sich für ein Game interessieren. Beim Launch von Apex Legends hat EA etwa erfolgreich die Marketing-Strategie verfolgt, dass gänzlich auf Streamer gesetzt wurde. Die Twitch-User wurden dafür bezahlt, dass sie das Game spielen. In einem Monat konnte das Spiel so 50 Millionen Nutzer lukrieren.

anthem game

Massive Probleme bei der Entwicklung

Der Loot-Shooter von Bioware hatte bereits zum Start mit sehr schlechten Kritiken zu kämpfen. Rezensenten und Spieler sahen gleichermaßen gröbere Mängel bei dem Game. Mehrere Jahre lang war das Spiel in Entwicklung. Ein Bericht von Jason Schreier von Kotaku hat aufgezeigt, dass es in dieser Zeit zu zahlreichen Problemen kam. So wusste wirklich niemand, wo das Spiel eigentlich hinsoll.

foto: screenshot/gamestandard

Nur mehr rudimentäre Updates

Nach dem Release hat Bioware versprochen, dass man Probleme beim Loot-System in Bälde beseitigen will. Bisher ist der Hersteller dem Versprechen aber noch nicht nachgekommen. Angesichts des geringen Interesses ist es gut möglich, dass der Hersteller das Spiel nur mehr rudimentär mit Updates versorgen wird. Ein neues Dragon Age soll außerdem bereits in Arbeit sein. (red, 6.5.2019)