Canadi beim 1. FC Nürnberg im Gespräch

Wiener Trainer erklärt Abschied von Atromitos

Athen – Damir Canadi hat sich am Sonntag aus der griechischen Super League verabschiedet. Der Wiener arbeitete seit Sommer 2017 bei Atromitos Athen, mit dem Klub qualifizierte er sich auch heuer für einen Startplatz in der Europa-League-Qualifikation. Atromitos verlor in der letzten Runde 0:2 gegen OFI Kreta, der vierte Tabellenplatz war schon zuvor festgestanden.

"Das war mein letztes Spiel bei Atromitos. Ich habe meine Entscheidung getroffen", sagte Canadi nach der Partie im griechischen TV-Sender ERT. Er habe "zwei wundervolle Jahre" beim Verein verbracht, meinte der ehemalige Rapid-Coach. Schon 2017/18 beendete Atromitos die Saison als Vierter. In 76 Spielen seiner Amtszeit holte Canadi 38 Siege bei 20 Remis und 18 Niederlagen.

Wie es für den seit Montag 49-Jährigen weitergeht, ist unklar. Laut dem Magazin "Kicker" vom Montag gilt Canadi als "aussichtsreicher Kandidat" für den Trainerposten beim 1. FC Nürnberg. Die Franken stehen vor dem Abstieg aus der deutschen Bundesliga. (APA, 6.5.2019)