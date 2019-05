Zwölf Tore in einem Spiel: Rotter zerlegt die Stadtliga

Wiener Viktoria kämpft um den Aufstieg in die Regionalliga

Wien – Eine ungewöhnliche Torlawine hat die Wiener Viktoria in einem Spiel der Wiener Stadtliga losgetreten. Stürmer Dominik Rotter erzielte beim 13:0 des von Toni Polster betreuten Tabellenführers gegen den Letzten FV Wien Floridsdorf am Samstag nicht weniger als zwölf Tore. Die Viktoria kämpft in der vierthöchsten Spielklasse um den Aufstieg in die Regionalliga Ost.

Der 28-jährige Rotter, der in seiner Karriere unter anderem für Arminia Bielefeld, Austria Lustenau und die Vienna spielte, übernahm mit nun 28 Saisontoren auch die Führung in der Torschützenliste. Floridsdorf hatte vor dem Spiel in Summe 60 Gegentreffer in 24 Saisonspielen kassiert. (APA, 6.5.2019)