HTL Ottakring: Heutige Befragung des Lehrers durch Bildungsdirektion abgesagt

Die Schuldirektion wird auf Facebook zum Rücktritt aufgefordert. Dort kursieren auch neue Vorwürfe. Die Schule gibt keine Stellungnahme ab

Wien – In der Causa um einen Wiener HTL-Lehrer, der einen Schüler bespuckt hat und offenbar über einen längeren Zeitraum von Schülern aggressiv provoziert wurde, will die Bildungsdirektion am Montag weitere Schritte bekanntgeben.

Der Lehrer, der als Quereinsteiger in seinem ersten Jahr als Pädagoge tätig war, wurde vom Unterricht abgezogen. Am Montag hätte er eigentlich in der Wiener Bildungsdirektion befragt werden sollen. Doch dieser Termin findet nun nicht statt: Der Mann befindet sich im Krankenstand, wie der STANDARD erfuhr.

HTL-Direktion mit Shitstorm konfrontiert

Die Schule im 16. Wiener Gemeindebezirk sieht sich, seit die Vorfälle und entsprechende Videos öffentlich geworden sind – der STANDARD sieht von einer Verbreitung der Videos ab –, mit massiver Kritik konfrontiert.

So fordert eine beachtliche Anzahl an Menschen, die Direktion der HTL Ottakring möge zurücktreten. Für einen entsprechenden Beitrag auf Facebook klickten 15.000 Menschen auf "Gefällt mir". Die Seite "Wir fordern: Rücktritt der Direktion der HTL Ottakring" ist mittlerweile allerdings offline.

Neue Vorwürfe

Dort wurde gefordert, dass der Direktor zurücktreten solle. Der Grund: Er sei zu wenig hinter dem Lehrer, der von Schülern schikaniert wurde, gestanden. Die Seitenadministratoren forderten dazu auf, entsprechende Beschwerden bei der Bildungs- und Schuldirektion zu deponieren. Zuvor war bekannt geworden, dass der Lehrer Schüler im Zuge der Auseinandersetzungen angespuckt hatte. Auch rassistische Beschimpfungen sollen erfolgt sein.



Außerdem stehen neue Vorwürfe im Raum: Lehrerkollegen sollen die Schüler dazu angestiftet haben, den Pädagogen "aus der Schule zu mobben". Einer der drei Administratoren der Facebook-Seite gibt gegenüber dem STANDARD an, dass man entsprechende Berichte von Schülern der HTL erhalten habe. Die Initiatoren des Protests selbst sind keine Schüler der HTL.

Aus der HTL wollte am Montag niemand direkt zu den alten und neuen Vorwürfen Stellung nehmen. (van, lhag, 6.5.2019)