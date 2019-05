Gesunde Fette sind keine Dickmacher

Spanische Wissenschafter konnten zeigen, dass mediterrane Ernährung mit viel gesunden Fetten und Gemüse vor Gewichtszunahme schützt

Viele Studien bestätigen, dass die mediterrane Ernährung gesund ist. Aufgrund ihres hohen Fettgehalts scheuen Ärzte aber meist davor, übergewichtigen Personen eine mediterrane Ernährung zum Abnehmen zu empfehlen. Wissenschafter untersuchten deshalb nun in einer Studie, ob eine mediterrane Ernährung mit hohem Fettgehalt und viel Gemüse dabei helfen kann, das Gewicht und das Bauchfett – gemessen mithilfe des Taillenumfangs – zu reduzieren. Dazu untersuchten die Forscher ältere Personen, die ein hohes Risiko für Herz-Kreislauf-Krankheiten hatten. Die meisten Studienteilnehmer waren übergewichtig oder adipös.

Olivenöl, Nüsse und Pflanzen

7447 Männer (Alter: 55 bis 80 Jahre) und Frauen (Alter: 60 bis 80 Jahre) nahmen an der Studie teil. Alle Personen litten entweder an Typ-2-Diabetes oder wiesen drei oder mehrere Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten auf. Die Personen wurden auf drei verschiedene Gruppen aufgeteilt. Die erste Gruppe sollte sich an eine mediterrane Ernährung mit besonders hohem Gehalt an nativem Olivenöl halten. Personen aus Gruppe 2 ernährten sich ebenso mediterran – und zusätzlich mit besonders vielen Nüssen. Personen aus der Kontrollgruppe wurden dazu angeleitet, sich fettarm zu ernähren. Der Kaloriengehalt der Ernährung wurde nicht begrenzt. Außerdem wurden keine besonderen Empfehlungen in Bezug auf die sportliche Aktivität gemacht.

Nachdem die Wissenschafter die Probanden knapp fünf Jahre lang beobachtet hatten, zeigte sich, dass Teilnehmer aus allen drei Gruppen leicht Gewicht verloren hatten. Ihr Taillenumfang war allerdings etwas angestiegen. Bei Personen, die sich mediterran ernährt hatten, nahm der Bauchumfang aber etwas weniger zu als bei den Personen mit der fettarmen Ernährung.

Reduziert ungesundes Bauchfett

Diese Ergebnisse zeigen, dass eine fettreiche mediterrane Ernährung mit viel Gemüse dazu geeignet ist, um eine Gewichtszunahme bei älteren Personen zu verhindern. Die mediterrane Ernährung wirkte sich auch besonders gut auf das Bauchfett aus, das weniger stark anstieg als bei einer fettarmen Ernährung. Gesunde Fette und viel Gemüse in der Nahrung: Das sind Empfehlungen, die somit an ältere Personen weitergegeben werden können.