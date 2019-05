US-Luftwaffe schießt Raketen mit Laser ab

Laserbasierte Waffen sind Bestandteil eines fast jeden Science-Fiction-Films. Zunehmend werden die Möglichkeiten des gebündelten Lichts aber auch von höchst realen Militärorganisationen entdeckt. So auch von der US-Luftwaffe. Dort hat man nun erfolgreich Raketenabwehr mit einer solchen Technologie getestet.

Konkret handelte es sich um einen Probelauf für das Abwehrsystem "Shield" (Self-Protect High Energy Laser Demonstrator), schreibt The Drive. Er sei ein "großer Erfolg" für Waffensysteme gewesen, die mit fokussierter Energie arbeiten. Die Erwartungen an das System für die Zukunft sind hoch.

Gleich mehrere Raketen konnte Shield im Flug abfangen. Vom praktischen Einsatz ist es allerdings noch Jahre entfernt. Derzeit ist die Laserwaffe noch ein tonnenschwerer Turm am Boden. Die größte Herausforderung für Hersteller Lockheed-Martin besteht nun in der Miniaturisierung des Systems.

Shield soll gegenüber etablierten Systemen deutliche Vorteile haben und könnte die Effektivität der Abwehr von Luft-Luft- und Boden-Luft-Raketen deutlich erhöhen. Denn es kann seine Ziele wortwörtlich in Lichtgeschwindigkeit treffen, hat kein limitiertes Magazin, wäre nach einem Schuss wieder sehr schnell einsatzbereit und unempfindlich gegenüber bekannten Gegenmaßnahmen. Allerdings stellt schlechtes Wetter potenziell eine Gefahr für seine Effektivität dar.

