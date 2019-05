SJ-Chefin Herr kritisiert Kurz bei Befreiungsfeier in Mauthausen

Mauthausen/Wien – Mehr als 9.000 Gäste haben am Sonntag der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen durch US-Truppen Anfang Mai 1945 gedacht. Wie jedes Jahr nahmen auch heuer Zeitzeugen und Überlebende an der Zeremonie teil. Es handelt sich um die weltweite größte KZ-Gedenk- und -Befreiungsfeier.

Neben Vertretern etlicher Glaubensgemeinschaften sowie hochrangigen Regierungs-, Oppositions- und Altpolitikern war auch Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) anwesend. Als einzige Partei fehlte die FPÖ – denn diese ist laut Veranstaltern bei der Feier nicht erwünscht.

Wie jedes Jahr fand sich auch eine große Delegation der roten Jugendorganisationen, allen voran der Sozialistischen Jugend (SJ), im Mauthausen Memorial ein. Die Sozialistische Jugend kritisierte dort die türkis-blaue Koalition scharf. Aktivisten zogen in die Gedenkstätte mit dutzenden Schildern ein, die 60 "Einzelfälle" der FPÖ thematisierten – der STANDARD berichtet laufend.

orf

Am Sonntag wurde in Mauthausen der Befreiung des Konzentrationslagers, in dem 90.000 Menschen von den Nazis ermordet worden waren, gedacht. Unter den 9.000 Besuchern der Veranstaltung "Niemals Nummer. Immer Mensch" waren auch einige Überlebende und Zeitzeugen.