Libyen: Haftar befiehlt "erbarmungslosen Kampf"

Haftar: "Ramadan ist Monat des Heiligen Kriegs" – UNO rief Konfliktparteien indes zu Waffenruhe auf

Tripolis – In Libyen hat der abtrünnige General Khalifa Haftar im Kampf um die Hauptstadt Tripolis angeordnet, sich zurückziehende gegnerische Truppen zu verfolgen und zu zerstören. Das geht aus einer veröffentlichten Tonaufnahme hervor. Die UNO rief die Konfliktparteien in Libyen unterdessen vor Beginn des islamischen Fastenmonats Ramadan zu einer Feuerpause auf.

Auf der von einem Sprecher von Haftars Libyscher Nationalarmee (LNA) veröffentlichten Aufnahme erklärt Haftar, der am Montag beginnende muslimische Fastenmonat Ramadan sei ein Monat des Heiligen Kriegs. Haftars versucht die von westlichen Staaten anerkannte Regierung in Tripolis zu vertreiben.

Appell für Waffenruhe

Die UN-Mission in dem nordafrikanischen Krisenstaat appellierte wiederum nach eigenen Angaben vom Sonntag an beide Seiten, eine "humanitäre Waffenruhe" von einer Woche einzuhalten. Der Waffenstillstand könne anschließend verlängert werden. Er entspreche dem "Geist" des am Montag beginnenden Fastenmonats sowie der Menschenrechtserklärung, hieß es.

Während dieser Zeit sollten sowohl die regierungstreuen Einheiten als auch die Kämpfer Haftars auf "jegliche Form von Militäreinsätzen" verzichten, darunter Aufklärungsmissionen, Bombardierungen, den Einsatz von Scharfschützen und Mobilisierungen neuer Truppen. Stattdessen sollten die Konfliktparteien humanitäre Hilfe zulassen und der Bevölkerung ermöglichen, sich frei zu bewegen.

Chaos in Libyen

General Haftar hatte am 4. April eine Offensive auf Tripolis gestartet, wo die international anerkannte Regierung der nationalen Einheit ihren Sitz hat. Seitdem liefern sich regierungstreue Truppen und Einheiten Haftars erbitterte Kämpfe um die Kontrolle der Hauptstadt. Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) sind dabei bisher fast 400 Menschen getötet worden. Mehr als 50.000 Menschen wurden nach UN-Angaben vertrieben.

In dem nordafrikanischen Land herrscht seit dem Sturz des Machthabers Muammar al-Gaddafi im Jahr 2011 Chaos. Die Regierung in Tripolis ist schwach und hat weite Teile des Landes nicht unter Kontrolle. Haftar unterstützt eine Gegenregierung im Osten Libyens. (APA, 6.5.2019)