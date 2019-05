Wings for life: Russische Siege durch Nina Sarina und Motorin

Pole Baran schaffte größte Distanz in Wien

Wien – Russische Siege hat am Sonntag der weltweit in verschiedenen Städten mit rund 120.000 Teilnehmern durchgeführte Wings for Life World Run gebracht. Bei den Damen schaffte Nina Sarina in Zug (Schweiz) mit 53,7 km die größte Distanz in diesem Charity-Bewerb, bei den Männern kam Iwan Motorin in Izmir in 4:01 Stunden auf 64,3 km.

Zweite hinter Sarina wurde die in Rio de Janeiro laufende Polin Dominika Stelmach. Motorin am nächsten kamen in München der Deutsche David Schönherr mit 62,6 km und dessen Landsmann Andreas Straßner in Rio mit 61,2 km. Bei dem in Wien gestarteten Lauf zugunsten der Forschung, um Querschnittslähmung heilbar zu machen, legte der Pole Wojtec Baran mit 54,4 km die größte Distanz zurück. (APA, 5.5.2019)