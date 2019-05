ManUnited verpasst durch 1:1 in Huddersfield CL-Startplatz

Chelsea stieß mit 3:0 über Watford auf Rang drei vor

Manchester United ist in der kommenden Saison nicht in der Fußball-Champions-League vertreten. Englands Rekordmeister erreichte am Sonntag in der vorletzten Runde auswärts gegen das abgeschlagene Schlusslicht Huddersfield nur ein 1:1 und hat damit als Tabellensechster keine Chance mehr, unter die Top vier zu kommen.

Scott McTominay brachte United in der achten Minute standesgemäß in Führung, doch Isaac Mbenza sorgte mit seinem Tor in der 60. Minute für den sensationellen Punktgewinn des Absteigers, der 13 der 14 vorangegangenen Partien verloren hatte. Die Mannschaft von Ole Gunnar Solskjaer wiederum hat von ihren jüngsten acht Pflichtspielen nur eines gewonnen.

Chelsea schiebt sich vor

Im Gegensatz zu Manchester United darf Chelsea mit der Champions League planen. Die "Blues" gewannen daheim gegen Watford dank Treffer von Ruben Loftus-Cheek (48.), David Luiz (51.) und Gonzalo Higuain (75.) mit 3:0 und lagen als neuer Dritter einen Punkt vor Tottenham sowie fünf Zähler vor dem Fünften Arsenal, der wenig später Brighton empfing. (APA, 5.5.2019)