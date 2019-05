Harter Berlin-"Tatort" mit dunklen Geheimnissen: Top oder Flop?

foto: orf/ard

"Der 'Tatort' aus Berlin ist stets ein Berlin-Film, schon das allein macht ihn so sehenswert. Die beiden ungleichen Kommissare, egal, wie schräg die Fälle sind, wirken wie mit der Stadt verwachsen, so unterkühlt, kaputt und auf eine eigensinnige Art doch liebenswürdig, wie sie sind", so Inna Hartwich in der "Neuen Zürcher Zeitung".

Diese Folge "rückt Streifenpolizisten in den Vordergrund. Menschen, die der Schichtarbeit überdrüssig geworden sind, die sich zuweilen verlieren, zwischen Privatem, Beruflichem, allem zusammen. Was passiert denn mit einem, wenn er eine Waffe trägt und dabei in eine emotionale Krise gerät? Das ist der Kern dieser Folge."