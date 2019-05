Mauthausen-Gedenken: Scharfe Kritik des IKG-Präsidenten an der FPÖ

Oskar Deutsch kritisiert: "Antisemitismus als politische Waffe"

Mauthausen – Scharfe Kritik vor allem an der, auch heuer ausgeladenen, FPÖ kam bei diesjährigen Gedenken an die Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen vom Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde, Oskar Deutsch. Bei der traditionellen Rede vor dem jüdischen Mahnmal warnte der IKG-Chef: "Was zu Mauthausen und den vielen anderen KZ geführt hat, existiert weiter: der Antisemitismus. Die Shoa sind nicht nur die Gaskammern, die Krematorien, die Massengräber – die Shoa war möglich, weil Menschen andere Menschen für unwert erklärt haben. Weil sie Vorurteile verbreitet haben, Hass wurde gesät." Die Entmenschlichung sei Schritt für Schritt erfolgt – "bis sechs Millionen Juden ermordet wurden."

Populisten sind keine Mörder

Die größten Pogrome in der Geschichte seien durch bloße Gerüchte ausgelöst", erinnerte Deutsch und zitierte Theodor Adorno: "Antisemitismus ist das Gerücht über die Juden."

Solche Gerüchte würden heute nicht mehr nur von harmlosen Randerscheinung der Politik verbreitet werden. Deutsch: "Sondern es geschieht in Ungarn vom Premierminister, in Polen von Regierenden – und auch in Österreich sind es Spitzenvertreter einer Regierungspartei, die Verschwörungstheorien verbreiten."

Sie würden Hass säen und Hass töte. "Die Populisten sind keine Mörder, aber sie verstehen den Antisemitismus als politische Waffe", warnt Deutsch.

Blauer Schatten



Man dürfe nicht nur über damals reden, sondern über hier und jetzt: "Was bringen die roten Linien, wenn sie ständig übertreten werden und keine Konsequenzen folgen. Früher sagten sie Umvolkung, heute nennen sie es Bevölkerungsaustausch." In vielen politischen Parteien hätte es Antisemiten gegeben, alle hätten ihre Vergangenheit aber aufgearbeitet, Deutsch: "Nur eine Partei tut sich immer noch schwer: Diese Partei ist der blaue Schatten der Bundesregierung. Der Schatten verdunkelt die Erfolge von ÖVP und SPÖ." Es hätte, so der IKG-Präsident, Versuche innerhalb der FPÖ gegeben, aber: "Bislang ohne Erfolg. Die FPÖ hat die braune Kruste noch nicht durchbrochen."

Besonders pikant: Die mahnenden Worten von Oksar Deutsch lauschten auch Bundeskanzler Sebastian Kurz und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Kurz wollte auf STANDARD-Nachfrage, ob er für eine künftige Einladung der FPÖ bei den Gedenkfeierlichkeiten sei, nichts sagen: "Dazu gebe ich kein Interview." (Markus Rohrhofer; 5.5.2019)