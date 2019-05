Bayern legen im Titelkampf mit Sieg gegen dezimiertes Hannover vor

Kampf um letzten CL-Platz wird immer enger, Stuttgart steuert auf Relegation zu

München – Der FC Bayern hat am Samstag im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft vorgelegt. Der Titelverteidiger und Spitzenreiter feierte einen 3:1-Heimsieg über Hannover 96 und lag damit zumindest vorerst fünf Punkte vor dem ersten Verfolger Borussia Dortmund, dessen Partie bei Werder Bremen um 18.30 Uhr begann.

Hannover steht durch die Niederlage als erster Absteiger so gut wie fest. Zwei Runden vor Schluss fehlen dem Schlusslicht sechs Punkte auf den Relegationsplatz, der vom VfB Stuttgart gehalten wird. Die Schwaben verloren bei Hertha BSC mit 1:3. Auch für den 1. FC Nürnberg heißt es wohl Abschied nehmen aus dem Oberhaus, der Vorletzte liegt nach einem 0:2 in Wolfsburg fünf Zähler hinter Stuttgart. Mönchengladbach und Hoffenheim trennten sich 2:2.

Bayern stärker

In München dominierten die Gastgeber von Beginn an, Robert Lewansowski (27.) und Leon Goretzka (40.) münzten die Überlegenheit in Tore um. Nach dem Seitenwechsel gelang Jonathas in der 51. Minute aus einem VAR-Elfmeter der Ausgleich, vier Minuten später wurde der Torschütze mit Gelb-Rot ausgeschlossen.

Die Bayern, bei denen David Alaba in der 88. Minute ausgetauscht wurde, ließen danach einige Chancen liegen und verabsäumten einen höheren Sieg. Lediglich Franck Ribery (84.) trug sich noch in die Schützenliste ein.

Dankbares Remis für Gladbach

In Mönchengladbach stand die Partie lange im Zeichen der Gäste, mehr als eine 1:0-Führung dank Pavel Kaderabek (32.) schaute aber vorerst nicht heraus. Entgegen dem Spielverlauf stellte Matthias Ginter (73.) auf 1:1, es folgte die neuerliche Hoffenheim-Führung durch Nadiem Amiri (79.) und das 2:2 durch Josip Drmic (84.). Bei der TSG spielte Florian Grillitsch durch, der gelb-rot-gefährdete Stefan Posch wurde in der 67. Minute ausgewechselt.

Da Wolfsburg mit Pavao Pervan im Tor daheim gegen Nürnberg mit 2:0 gewann, spitzte sich das Rennen um den zur Champions-League-Teilnahme berechtigenden Platz vier zu. Der Vierte Eintracht Frankfurt (54 Punkte) tritt am Sonntag beim Achten Bayer Leverkusen (51) an, dazwischen rangieren Gladbach, Wolfsburg (je 52) und Hoffenheim (51).

Hannover und Nürnberg dürften absteigen

Im Abstiegskampf hingegen klären sich die Fronten. Hannover ist mit 18 Zählern praktisch fix in der 2. Liga, auch für Nürnberg (19) schaut es schlecht aus. Für Stuttgart (24), das beim 1:3 gegen Hertha (Valentino Lazaro spielte durch) chancenlos war, bleibt wohl nicht mehr als die Hoffnung auf die Relegation, weil der 15. Schalke sechs Punkte mehr auf dem Konto hat. (APA, 4.5.2019)