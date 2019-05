Arnautovic-Doppelpack gegen Hasenhüttls Southampton

Viermonatige Torflaute beendet – Tottenham verliert zu neunt in der Nachspielzeit gegen Bournemouth

London/Bournemouth – Marko Arnautovic hat West Ham United am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League zum Sieg geschossen. Der ÖFB-Teamstürmer erzielte beim 3:0 gegen den von Ralph Hasenhüttl trainierten FC Southampton die Tore zum 1:0 (16.) und per Kopf aus kurzer Distanz 2:0 (69.).

Arnautovic beendete mit seinem Liga-Saisontreffern Nummer acht und neun seine viermonatige Torflaute. Der 30-Jährige hatte zuletzt am 2. Jänner in der Meisterschaft und am 5. Jänner im FA-Cup getroffen.

Tottenham verliert zu neunt

Tottenham Hotspur ist die Generalprobe für das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League am Mittwoch bei Ajax Amsterdam gründlich misslungen. Die Mannschaft von Teammanager Mauricio Pochettino musste sich vier Tage nach der 0:1-Pleite gegen den niederländischen Fußball-Rekordmeister im Hinspiel am 37. Spieltag der Premier League 0:1 (0:0) beim AFC Bournemouth geschlagen geben. Dem Niederländer Nathan Ake (91.+1) gelang in der Nachspielzeit das Tor des Tages.

foto: action images via reuters/john sibley Heung-Min Son sah für eine Tätlichkeit Rot.

Die Spurs mussten fast die Hälfte der Spielzeit in doppelter Unterzahl auskommen. Kurz vor der Pause (44.) sah Heung-Min Son wegen einer Tätlichkeit gegen Jefferson Lerma die Rote Karte, drei Minuten nach Wiederanpfiff musste Juan Foyth nach einem groben Foulspiel an Jack Simpson ebenfalls vorzeitig unter die Dusche. Bournemouth ließ zunächst viele Chancen ungenutzt, ehe Ake dann doch noch den Weg ins Tor fand.

Mit 70 Punkten muss Tottenham um seinen dritten Platz in der Premier League fürchten. Der FC Chelsea (68) und der FC Arsenal (66.) können an diesem Spieltag noch nachlegen.

Sollten die Spurs am Ende nicht unter den Top vier landen und die Champions League gewinnen, müsste Österreichs Meister – wohl Red Bull Salzburg – im Sommer im Play-off für die Gruppenphase antreten. (sid, APA, 4.5.2018)