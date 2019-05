Genauer Unfallhergang noch ungeklärt

St. Pölten – Eine Frau ist Samstagmittag am Bahnhof in St. Pölten unter einen nach Wien fahrenden Schnellzug geraten und getötet worden, bestätigte die Landespolizeidirektion NÖ einen Online-Bericht der "NÖN". Der Unfall ereignete sich auf Bahnsteig 3. Für die Frau kam jede Hilfe zu spät. Genauere Angaben zum Unfallhergang kündigte ein Polizeisprecher für die Abendstunden an. (red, APA, 4.5.2019)