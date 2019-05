Die Briten und ihre Königskinder

Von der Tradition, bereits kurz nach der Geburt des Kindes vor die Medien zu treten, sind Prinz Harry und Herzogin Meghan abgegangen

Großbritannien ist im royalen Babyfieber. Das erste Kind von Meghan und Harry ist am Weg, wie der Buckingham Palace am Montag bestätigte, liegt die Herzogin von Sussex in den Wehen. Dass die beiden die Geburt ihres Kindes, wie der Palast früher mitteilte erst privat feiern wollten, sorgte die vergangenen Wochen für viel Aufregung. Auch, dass es keinen genauen Geburtstermin gab. So wurde bereits seit Wochen spekuliert, ob das Kind nicht schon da sei. Rosa Decken wurden von Fans der Royals gesichtet und produzierten im Boulevard zu Schlagzeilen.

Auch dass Harry und Meghan die Geburt nicht im Lindo Wing, im St. Mary's Hospital planten, wie der Palast bekannt gab, sorgte für Aufsehen. Dort kamen schon die drei Kinder von Prinz William und seiner Frau Kate zur Welt. Aber auch Prinzessin Diana und Prinz Charles traten kurz nach der Geburt von Harry und William ebendort vor die Medien. (red, 5.2019)

