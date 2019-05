Carolina erstmals seit zehn Jahren im NHL-Halbfinale

Aufstieg gegen Islanders mit 4:0-Siegen – Dallas ging gegen St. Louis 3:2 in Führung

Raleigh (North Carolina)/St. Louis – Die Carolina Hurricanes sind das Überraschungsteam im NHL-Play-off. Nachdem die Nummer 7 des Grunddurchgangs in der ersten Runde Titelverteidiger Washington mit 4:3 eliminiert hatte, fixierte das Team aus Raleigh am Freitag mit 4:0-Siegen gegen die höher eingeschätzten New York Islanders den ersten Einzug ins Halbfinale der Eishockey-Profiliga seit 2009. Dallas führt gegen St. Louis mit 3:2.

Die Hurricanes, der Stanley-Cup-Gewinner von 2006, siegten im vierten Match vor den eigenen Fans mit 5:2. Gegner im Finale der Eastern Conference ist entweder Boston oder Columbus. Die Serie steht 2:2. Die Islanders, die zuvor die Pittsburgh Penguins mit Superstar Sidney Crosby mit 4:0 ausgeschaltet hatten, vermissten den Rückhalt ihres Keepers. Robin Lehner war schon nach den ersten drei Matches kritisiert worden, am Freitag musste er aus den ersten elf Schüssen drei Treffer hinnehmen und wurde ausgetauscht.

Den Dallas Stars fehlt nach dem 2:1-Erfolg bei den St. Louis Blues nur noch ein Sieg zum Weiterkommen. Den Aufstieg ins Finale der Western Conference könnten die dank Wild Card ins Play-off gekommenen Stars am Sonntag auf eigenem Eis fixieren. (APA, 4.5.2019)

Ergebnisse der National Hockey League (NHL) – Play-off (best of 7) – 2. Runde (Conference-Halbfinale):

Eastern Conference: Carolina Hurricanes – New York Islanders 5:2; Endstand der Serie 4:0.

Western Conference: St. Louis Blues – Dallas Stars 1:2; Stand 2:3.