"Laufmasche": SPÖ Langenzersdorf beschimpft Kurier-Chefredakteurin

Die SPÖ Langenzersdorf hat die "Kurier"-Chefredakteurin Martina Salomon auf sozialen Medien sexistisch beschimpft. "Die Chefredakteurin vom Kurier, eine vom Basti installierte türkise Laufmasche", schrieb sie auf ihrem Facebook-Konto am Freitagabend. Auf sozialen Medien folgte indes Kritik.

Drozda entschuldigt sich

SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda reagierte auf Twitter bereits mit einer Entschuldigung bei Salomon. "Ich habe diese Entgleisungen auch persönlich satt", kommentierte Drozda am Samstagvormittag das Posting. Die Kollegen seien "deutlich und unmissverständlich zur Löschung" aufgefordert worden. Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts war er noch online.

Die SPÖ Langenzersdorf war bereits in der Vergangenheit mit Beiträgen aufgefallen, die kritisiert wurden. So hatte ein SPÖ-Gewerkschafter Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als "Nobelhure der Neonazis" bezeichnet – und sich später entschuldigt. Der Facebook-Account verfasste ein Posting, in dem sie schrieb: "Im speziellen Fall verstehen wir aber nicht was an Kurz ‚nobel‘ sein soll". (red, 4.5.2019)