Bucks und Portland führen mit 2:1

Spiel in Portland erst nach vierter Verlängerung entschieden – 41 Punkte von CJ McCollum – Antetokounmpo glänzte bei Milwaukee-Sieg in Boston

Boston (Massachusetts)/Portland (Oregon) – Die Milwaukee Bucks und Portland Trail Blazers führen in der zweiten NBA-Play-off-Runde jeweils mit 2:1. Nachdem die Bucks am Freitagabend beim Rekordmeister Boston Celtics dank einer Glanzleistung von Giannis Antetokounmpo, der 32 Punkte, 13 Rebounds und acht Assists verbuchte, 123:116 gesiegt hatten, rangen die Blazers die Denver Nuggets im Heimspiel erst nach vier Verlängerungen 140:137 nieder.

Es war erst das zweite Mal in der NBA-Geschichte, dass ein Play-off-Match derart lange dauerte. Den bisher einzigen vierfachen Overtime-Krimi der Postseason hatte Boston am 21. März 1953 vor eigenem Publikum 111:105 gegen die Syracuse Nationals gewonnen.

Stark

Portlands Topscorer in der Partie mit insgesamt 24 Führungswechseln war Christian James "CJ" McCollum mit 41 Punkten. Aufseiten der Gäste aus Colorado überragte einmal mehr Nikola Jokic mit einem Triple-Double (33 Zähler, 18 Rebounds, 14 Assists). Auch das vierte Match der "best of seven"-Serie findet in der Nacht auf Montag (1.00 MESZ) in Portland statt. 24 Stunden später gastiert Milwaukee erneut in Boston. (APA, 4.5.2019)

Play-off-Ergebnisse der National Basketball Association (NBA) vom Freitag – 2. Runde (Conference-Semifinale/"best of seven"), jeweils drittes Spiel:

Eastern Conference:

Boston Celtics – Milwaukee Bucks 116:123

Stand in der Serie: 1:2

Western Conference:

Portland Trail Blazers – Denver Nuggets 140:137 n.4.V.

Stand in der Serie: 2:1