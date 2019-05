Thailands König Maha Vajiralongkorn gekrönt

Rama X. setzte sich in einer feierlichen Zeremonie die Krone auf

Bangkok – Thailand hat wieder einen gekrönten König. In einer feierlichen Zeremonie setzte sich der seit zweieinhalb Jahren amtierende Monarch Maha Vajiralongkorn (Rama X.) am Samstag in Bangkok die Krone auf. Damit hat der 66-Jährige nun alle Vollmachten eines thailändischen Königs.

Die Zeremonie fand nach jahrhundertealtem Ritus im Großen Palast der Hauptstadt Bangkok statt. Sie dauert drei Tage, die Feierlichkeiten sollen aber bis in den Oktober andauern. Der 66 Jahre alte Monarch amtiert bereits seit dem Tod seines Vaters Bhumibol Adulyadej vor zweieinhalb Jahren.

Für das südostasiatische Land mit knapp 70 Millionen Einwohnern ist dies die erste Krönung seit fast sieben Jahrzehnten. (APA, 4.5.2019)