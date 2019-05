Der Untergang, Steurreform, Europa Drama: TV-Tipps für Sonntag, 5. Mai

Pressestunde, Oktoskop, Erlebnis Bühne, Anne Will, Fritz Lang, Mauthausen-Kantate – mit Radiotipps

11.05 PRESSESTUNDE

EU-Wahl 19 Johannes Voggenhuber (Europa Jetzt) stellt sich Fragen von Petra Stuiber (DER STANDARD) und Thomas Langpaul (ORF); Claudia Gamon (Neos) ab 12.00 Uhr jenen von Karin Leitner (Tiroler Tageszeitung) und Robert Stoppacher (ORF). Bis 13.00, ORF 2

20.15 THEMENABEND

Oktoskop: Werkschau Mark Street Lukas Maurer hat den US-Filmemacher, der auch als Associate Professor of Visual Art an der Fordham University in New York tätig ist, in seinem Haus in Brooklyn besucht. Bis 21.30, Okto

20.15 KRIEGSENDE

Der Untergang (D/I/Ö 2004, Oliver Hirschbiegel) Die letzten Tage Hitlers mit einer keuchend-krächzenden Performance von Bruno Ganz. Vielgelobt, aber auch harsch kritisiert – von Theatermacher Peter Zadek etwa: Hirschbiegel hätte mit seinem "opportunistischen, widerlichen Streifen die Verlogenheit – nein, die Coolheit – seines Publikums genau getroffen". Bis 22.45, Arte

foto: arte

20.15 MAGAZIN

Erlebnis Bühne: Otto Schenk inszeniert "Rusalka" Renée Fleming feiert ihren 60. Geburtstag. Hier ist sie als Nixe Rusalka mit Piotr Beczala als stolzem Prinzen zu sehen und zu hören. Bis 0.40, ORF 3

21.45 DISKUSSION

Anne Will: Streit um CO2-Steuer – Wer zahlt für den Klimaschutz? Gäste: Michael Kretschmer (CDU), Annalena Baerbock (Bündnis 90 / Die Grünen), Kevin Kühnert (SPD), Maja Göpel (Wissenschaftsbeirat), Ioannis Sakkaros (Gelbwesten-Proteste in Stuttgart). Bis 22.45, ARD

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Steuerreform – Viele Gewinner, aber wer zahlt die Rechnung? Gäste: Hubert Fuchs (FPÖ), Wolfgang Katzian (Gewerkschaftsbund), Gottfried Haber (Fiskalrat), Margit Schratzenstaller (Wifo), Dominik Bernhofer (Arbeiterkammer).

Bis 23.05, ORF 2

22.45 DOKUMENTATION

Fritz Lang – Der Andere in uns (D 2012, Gordian Maugg, Alexander Häusser) Ein Serienmörder versetzt Düsseldorf in Angst. Regisseur Fritz Lang (Heino Ferch) findet in der Geschichte des Triebtäters Peter Kürten den Stoff seines ersten Tonfilms. Ausgehend von realen Personen und Ereignissen geht es um die Entstehung von M – Eine Stadt sucht einen Mörder, und zwar dem Film, nicht der Serie von David Schalko. Bis 0.25, Arte

23.00 DOKUMENTATION

Die Mauthausen-Kantate Christian Rathner geht dem KZ-Leben von Griechinnen und Griechen in Mauthausen nach. Bis 23.50, ORF 3

23.05 DOKUMENTARFILM

Weltjournal spezial: Europa Drama – Hinter den Kulissen der Macht Norma Percy enthüllt Machtpoker und diplomatische Abgründe in Europa: von der Euro- und Flüchtlingskrise bis Brexit. Bis 0.35, ORF 2