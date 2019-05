Trump nimmt sich die Muslimbrüder vor

Das Weiße Haus will die Muslimbruderschaft auf die US-Terrorliste setzen lassen. Das könnte Folgen für die US-Politik im Nahen Osten haben

Für US-Präsident Donald Trump "macht es Sinn", was sein ägyptischer Gast Abdelfattah al-Sisi bei dessen Besuch im Weißen Haus Anfang April an ihn herantrug: Die Muslimbrüder sollen auf die US-Terrorliste gesetzt werden. Das interne Prozedere dafür wurde bereits in Gang gesetzt, berichtete die New York Times als Erste.

Als Befürworter gelten Außenminister Mike Pompeo und Sicherheitsberater John Bolton. Aber aus dem Kongress und mehr noch von Terrorismusexperten werden starke Zweifel angemeldet, ob das technisch überhaupt möglich ist – und ob schon allein der Versuch politisch nicht viel zerschlagenes Porzellan hinterlassen wird.

Auf die Terrorliste kommen nur Gruppen oder Individuen, die für terroristische Aktivitäten verantwortlich sind, die US-Bürger oder die nationale Sicherheit der USA gefährden. Das darzulegen wird schwierig, wenn der Begriff "Muslimbruder" breit gefasst ist: Hunderte Organisationen mit Millionen Mitgliedern weltweit beziehen sich locker auf die in Ägypten in den 1920ern gegründete politische Bewegung (siehe unten).

Legale Opposition

In einigen islamisch geprägten Ländern, etwa Jordanien oder Kuwait, sitzen Muslimbrüder als legale Opposition in den Parlamenten. In anderen regieren sie (mit), etwa in Marokko und Tunesien, wo sich allerdings die Ennahda-Partei zuletzt von einer mit dem "politischen Islam" verbundenen Identität zu befreien versucht.

Auch die türkische AK-Partei ist eine Entwicklung aus dem ideologischen Umfeld der Muslimbruderschaft. Der türkische Präsident Tayyip Erdogan – den Trump im Juli einen Staatsbesuch abstatten will – ist ein großer Verteidiger der ägyptischen Muslimbrüder, die bei der Konterrevolution Abdelfattah al-Sisis 2013 gestürzt wurden. Bei jeder Gelegenheit zeigt Erdogan den sogenannten Rabia-Gruß (siehe Bild), die vier ausgestreckten Finger mit dem eingeklappten Daumen. Die Geste soll an den Gewaltexzess bei der Auflösung des Muslimbrüderprotests auf dem Rabia-Al-Adawiya-Platz in Kairo am 14. August 2013 erinnern.

Unterstützer werden bestraft

Die Beziehungen der USA zu manchen ihrer Verbündeten würde nicht gerade leichter: Mit Sanktionen haben ja alle zu rechnen, die mit Organisationen, die auf der US-Terrorliste stehen, irgendwie zusammenarbeiten. Das gilt natürlich auch für US-amerikanische Islamverbände – weshalb Kritiker Trumps dessen Absicht auch in einem innenpolitischen Zusammenhang sehen: als Konzession gegenüber islamfeindlichen Kreisen vor den nächsten Präsidentenwahlen.

Einfacher wäre es natürlich, würden die USA nur die ägyptische Muslimbruderschaft auf die Liste setzen: Das wäre zwar nur eine Geste, aber immerhin ein Kontrapunkt zu Barack Obama, denn Trumps Vorgänger sah den Sturz des gewählten Präsidenten Mohammed Morsi 2013 zumindest skeptisch. Sich auf die ägyptische Organisation zu beschränken fiele aber hinter den Wunsch Ägyptens, Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) zurück, die die Muslimbruderschaft insgesamt zur Terrororganisation erklärt haben.

Warten auf den großen "Deal"

Dass Trump derzeit besonders bereit ist, diesen Staaten entgegenzukommen, liegt daran, dass er von ihnen Unterstützung für seinen "Deal des Jahrhunderts" erwartet. Das ist der unter der Ägide seines Schwiegersohns Jared Kushner ausgearbeitete israelisch-palästinensische Friedensplan, der voraussichtlich im Juni präsentiert werden soll.

Von den Türken will Trump aber nicht nur, dass sie weiterhin ihre Waffensysteme in den USA kaufen (und nicht, wie soeben, die S-400 in Russland), sondern auch Entgegenkommen in Nordsyrien. Ankara will dort eine "Sicherheitszone" schaffen: Ihr Zweck wäre, die kurdisch-dominierten SDF (Syrian Democratic Forces) von der türkischen Grenze zu verdrängen. Die USA wollen die der PKK nahestehenden Kurden aber nicht einfach fallenlassen: Sie haben sie für den Kampf gegen den "Islamischen Staat" aufgebaut.

Hegemonialer Streit

Die Muslimbrüder auf die Terrorliste zu setzen wäre eine klare US-Entscheidung gegen die Türkei – und für Saudi-Arabien, die VAE und Ägypten in einer hegemonialen Auseinandersetzung. Denn neben der Gegnerschaft zum Iran sehen diese Staaten die innersunnitische Auseinandersetzung mit der Muslimbruderschaft als die entscheidende Herausforderung ihrer Zeit.

Diese hat eine ideologische und eine politische beziehungsweise sicherheitspolitische Komponente: Nach dem saudischen Narrativ ist die Muslimbruderschaft allein für die Radikalisierung des Islam im 20. Jahrhundert verantwortlich. Den Beitrag durch den eigenen radikalen Salafismus, der auch schon vor den Muslimbrüdern teilweise militant war, übersehen die Saudis geflissentlich.

Und es geht auch um die Eindämmung der als "neoosmanisch" gesehenen politischen Ambitionen im Nahen Osten und darüber hinaus: von Nordafrika über die afrikanische Seite des Roten Meeres bis zum Persischen Golf, wo die Türkei in Katar eine kleine Militärbasis hat. Das erklärt auch, warum sich Saudi-Arabien und die VAE so rasch im Sudan aufseiten der neuen Militärs engagierten. Auch in Libyen wird General Khalifa Haftar unterstützt, weil er "islamistische Terroristen" – Muslimbrüder – bekämpft. (Gudrun Harrer, 4.5.2019)