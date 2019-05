Dual-SIM ist nicht gleich Dual-SIM

Echte Dual-SIM-Handys mit drei Karten-Slots bedeuten Speicher und zweite SIM

Viele Nutzer ärgert es, wenn sie sich bei ihrem Smartphone zwischen einer zweiten SIM-Karte und einer microSD-Karte entscheiden müssen. Mittlerweile bieten eine Vielzahl von Herstellern zwar Dual-SIM-Smartphones an, dennoch haben Anwender nach wie vor oft die Qual der Wahl, was Vorrang erhalten soll: die Speichererweiterung oder eine zweite Betreiber-Karte. Denn bei vielen Modellen fehlt ein dedizierter microSD-Kartenschacht. André Reinhardt vom Onlinemagazin teltarif.de macht Nutzern aber Hoffnung: "Einige Hersteller bieten vollwertige Dual-SIM-Smartphones an. Neben moderner Technik besitzen solche Geräte drei Einschübe, zwei für jede SIM-Karte und einen für die Speicherkarte."

Zwei SIM-Karten gleichzeitig

Aber was bedeutet Dual-SIM eigentlich? Wer über ein Smartphone mit solch einer Technologie verfügt, kann zwei SIM-Karten gleichzeitig in seinem Gerät verwenden. Dadurch haben Nutzer beispielsweise die Möglichkeit, Privates von Beruflichem zu trennen, ohne zwei Handys mit sich herumtragen zu müssen. Ebenso könnte so im Nicht-EU-Ausland gleichzeitig sowohl eine deutsche als auch eine lokale SIM-Karte des Reiselands verwendet werden.

Mittlerweile haben praktisch alle Anbieter Dual-SIM-Smartphones in ihrem Portfolio- Auch Apple hat in diesem Bereich mit seiner iPhone-Generation aus dem Jahr 2018 nachgezogen. In den Modellen gibt es zusätzlich zur physischen SIM die fest eingebaute eSIM, sodass zwei Mobilfunkanschlüsse nutzbar sind. Dual-SIM ist allerdings nicht gleich Dual-SIM. Viele Hersteller geizen an einem eigenständigen microSD-Einschub und kombinieren den zweiten SIM-Slot mit dem Speicherkartenschacht. Das heißt viele Smartphones unterstützen zwar diese Technik, bauartbedingt ist der zweite Steckplatz aber so ausgestaltet, dass sich Nutzer zwischen mehr Speicher und zweiter SIM entscheiden müssen. Obwohl der Verzicht auf einen separaten microSD-Steckplatz dazu führt, dass Handys dünner gebaut werden können, ist das oft nicht im Sinne der Anwender. Denn viele wollen nicht vor die Wahl gestellt werden.

Drei Steckplätze

Daher gibt es von Herstellern wie Samsung, Xiaomi oder Sony eine Reihe von Smartphones, die mit drei Steckplätzen ausgestattet sind. Bei diesen Geräten profitieren Nutzer von beidem: zweiter SIM und mehr Speicherkapazität. Reinhards abschließendes Fazit: "Vor dem Kauf eines Smartphones mit Dual-SIM sollte überlegt werden, ob es zahlreiche Multimedia-Dateien wie Fotos, Videos oder Musik beherbergen muss. Wer nämlich sowohl eine Dual-SIM-Funktion als auch viel Datenplatz benötigt, sollte entweder ein Smartphone mit drei Schächten kaufen oder ein Modell mit zwei Einschüben und viel Flash-Speicher in Erwägung ziehen." (red, 5.5. 2019)