Netflix verbessert Sound-Erlebnis

Der Videostreamingdienst erhöht Audio-Bitrate und passt sich besser an die vorhandene Bandbreite an

Netflix stellt seinen Zusehern, und in diesem Fall besonders Zuhörern, künftig höhere Tonqualität zur Verfügung. Das gibt der Videostreamdienst in einem Blogeintrag bekannt, wie "PC-Welt" berichtet. Demnach sind bei 5.1-Sound künftig 640 Kbit pro Sekunde möglich, bei Dolby Atmos sogar bis zu 768 Kbit/s. Auf Letzteren haben jedoch nur Premium-Abonnenten Zugriff. Nextflix geht davon aus, dass die meisten Mitglieder, die 5.1 verwenden, die 640 Kbit/s empfangen können sollten.

Auch das "Adaptive Streaming for Audio" wird verbessert. Der Stream wird hierfür in Segmente von wenigen Sekunden unterteilt. Diese passen sich dann an die Leistungsstärke bzw. Bandbreite des Computers des jeweiligen Nutzers an. Einzelne Segmente für 5.1-Ton sollen künftig zumindest 192 kBit/s liefern, bei Dolby Atmos 448 Kbit/s. (red, 3.5.2019)