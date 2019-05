Boston und Colorado mit Ausgleich im Playoff

Klare Erfolge für die Bruins und Avalanche im Conference-Halbfinale

Wien – Die Boston Bruins und Colorado Avalanche haben am Donnerstag den Gleichstand im Conference-Halbfinale der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL geschafft. Boston stellte mit einem 4:1-Erfolg bei den Columbus Blue Jackets in der "best of seven"-Serie ebenso auf 2:2 wie Colorado, das in Denver die San Jose Sharks mit 3:0 bezwang. (APA; 3.5.2019)

NHL-Ergebnisse vom Donnerstag – Conference-Halbfinale (best of seven, 4. Spiel):

Eastern Conference:

Columbus Blue Jackets – Boston Bruins 1:4

Stand in der Serie: 2:2

Western Conference:

Colorado Avalanche – San Jose Sharks 3:0

Stand in der Serie: 2:2