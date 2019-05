Übergewicht: Schrittzähler als Abnehmhilfe

Schrittzähler können bei der Gewichtsreduktion helfen, Apps hingegen nicht

Wissenschafter aus Japan konnten mit ihrer Studie nicht belegen, dass ein internetbasiertes Programm übergewichtigen Personen dabei hilft, einen einmal erreichten Abnehmerfolg aufrechtzuerhalten. Die Studie deckte aber auf, dass besonders die Personen, die ihre körperliche Aktivität steigerten, erfolgreich abnehmen und ihr Gewicht halten konnten. Und das, ohne die Kalorienzufuhr am Tag drosseln zu müssen.

Die Studie lief über 27 Monate und war in zwei Teile aufgeteilt. In der ersten, dreimonatigen Studienphase sollten die Studienteilnehmer Gewicht abnehmen. Die zweite, 24 Monate dauernde Phase zielte darauf ab, den erreichten Gewichtsverlust aufrechtzuerhalten.

Zu viel Gewicht

133 Studienteilnehmer wurden mithilfe von Zeitungsinseraten für die Studie gewonnen. Alle Teilnehmer waren zwischen 40 und 64 Jahre alt und hatten einen Body-Mass-Index (BMI) von 25 bis 40 (ab einem BMI von 25 sprechen Mediziner von Übergewicht, ab einem BMI von 30 von Adipositas). Weiterhin litten alle Teilnehmer mindestens an einer Komponente des Metabolischen Syndroms – dazu zählen neben Übergewicht Vorstufen von Diabetes, schlechte Blutfette und ein zu hoher Blutdruck.

Von den 133 Studienteilnehmern nahmen 95 in den ersten drei Monaten der Studie fünf Prozent oder mehr ihres Ausgangsgewichts ab. Diese 95 Personen konnten an der zweiten Phase der Studie teilnehmen. Dazu wurden sie auf zwei Gruppen aufgeteilt. Die Personen aus Gruppe 1 sollten es aus eigener Anstrengung schaffen, den Gewichtserfolg aufrechtzuerhalten. Personen aus Gruppe 2 erhielten hingegen Hilfe durch ein internetbasiertes Unterstützungsprogramm. Personen der Gruppe 2 machten regelmäßig Angaben zu ihrem Körpergewicht und dem Ausmaß ihrer körperlichen Aktivität und erhielten dazu personalisiertes Feedback von geschultem Personal. Personen aus Gruppe 1 hatten vor dem Start der Phase 2 im Schnitt 7,3 Kilogramm abgenommen, Personen aus der zweiten Gruppe 7,0 Kilogramm.

Gewicht halten

Im Laufe der zweiten Phase nahmen die meisten Personen wieder leicht zu. Nach den 27 Monaten hatten die Personen aus Gruppe 1 noch insgesamt zwischen 5,3 und 5,0 Kilogramm abgenommen, die Personen aus der zweiten Gruppe 4,5 bis 4,9 Kilogramm. Personen aus den beiden Gruppen waren also ähnlich erfolgreich beim Halten ihres Gewichts. Zusätzliche Auswertungen zeigten, dass diejenigen, die die Zahl ihrer Schritte am Tag am meisten steigern konnten (gemessen mit einem Schrittzähler), mehr Gewicht verloren – ohne die Kalorienzufuhr einschränken zu müssen. Die Personen mit dem größten Anstieg in der täglichen Schrittzahl erzielten durch die vermehrte körperliche Aktivität nach den 27 Monaten einen Gewichtsverlust von 7,78 Kilogramm.

Folgende Erkenntnisse können aus dieser Studie gezogen werden: Ein internetbasiertes Unterstützungsprogramm führt nicht dazu, dass Personen, die Gewicht abgenommen haben, diesen Diäterfolg besser aufrechterhalten können als Personen ohne dieses Unterstützungsprogramm, die auf sich selbst angewiesen sind. Es zeigte sich auch, dass besonders die Personen, die ihre körperliche Aktivität steigerten, erfolgreich abnehmen und ihr Gewicht halten konnten. Wer vermehrt aktiv war und viele Schritte mit seinem Schrittzähler aufzeichnete, behielt den Diäterfolg bei, ohne seine Kalorienzufuhr einschränken zu müssen. (red, 5.5.2019)