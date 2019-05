Facebook sperrt Verschwörungstheoretiker Alex Jones

Auch weitere Extremisten wurden vom Social-Media-Giganten verbannt

Facebook verbannt mehrere extremistische Aktivisten von ihrer Plattform – darunter auch den bekannten Verschwörungtheoretiker und Infowars-Gründer Alex Jones. Das gab das Unternehmen am Donnerstagabend bekannt. Neben Jones wurde auch der rechtsextreme Provokateur und Publizist Milo Yiannopoulos, der Anführer der Nation of Islam, Louis Farrakhan, sowie mehrere weniger bekannte Persönlichkeiten von Facebook gesperrt.

Das Social-Media-Unternehmen, zu dem auch der Foto-Dienst Instagram gehört, begründete die Sperre mit der Verletzung der Bestimmungen über "gefährlichen Personen und Organisationen", wie die "New York Times berichtet."

Facebook-Bann in Großbritannien

"Wir haben immer schon Personen und Organisationen, die Gewalt und Hass fördern verbannt – egal welcher Ideologie", sagte demnach eine Facebook-Sprecherin.

Bereits im April verbannte Facebook mehrere britische Gruppen von seiner Plattform wegen Verstoßes gegen diese Regel.

Twitter-Bann

Alex Jones wurde im vergangenem Jahr bereits vom Kurznachrichtendienst Twitter gesperrt. Twitter begründete den Schritt mit wiederholten Verstößen gegen die Richtlinien des Kurznachrichtendienstes.

Der Aktivist aus Texas hatte in der Vergangenheit unter anderem verbreitet, dass die US-Regierung an den Anschlägen am 11. September 2001 in New York beteiligt gewesen sei. Auch behauptete er, dass der Amoklauf an der Sandy Hook High School von Schauspielern inszeniert worden oder dass der Klimawandel ein Mythos sei. (red, 2.5.2019)