Opec will "Energiekrise" vermeiden

Neben den Iran-Sanktionen gefährden auch politische Unruhen in Venezuela und Libyen die Ölförderung. Der Ölpreis rutschte deutlich ab

Teheran – Die Organisation Erdöl Exportierender Länder (OPEC) zeigt sich entschlossen, nach der Verschärfung der Sanktionen gegen den Iran und den politischen Unruhen in Libyen und Venezuela eine "Energiekrise" in der Welt zu vermeiden. "Als Organisation bleibt unser Ziel, eine Energiekrise zu verhindern, die die Weltwirtschaft beeinträchtigen kann", sagte OPEC-Generalsekretär Mohammed Barkind.

Die OPEC verfolge dieses Ziel "trotz der aktuellen Unruhen in einigen ihrer Mitglieder", sagte Barkindoo am Donnerstag bei einer Messe des Ölsektors in Teheran. Einige Staaten seien "derzeit mit einseitigen Sanktionen belegt", sagte er mit Blick auf die gegen den Iran und Venezuela verhängten US-Handelsbeschränkungen. Ein Mitglied kämpfe zudem darum, "einen totalen Krieg" zu vermeiden, während ein weiteres Land in einer politischen "Übergangsphase" sei, sagte er mit Blick auf Libyen und Venezuela.

"Geeint bleiben"

Die OPEC sei entschlossen, "geeint zu bleiben" und "nicht erneut ins Chaos zu fallen", betonte der Generalsekretär. Irans Ölminister Bijan Namdar Zanganeh hatte zuvor Saudi-Arabien und den Irak kritisiert, weil sie angeboten hatten, ihre Fördermenge zu erhöhen, sollten die iranischen Exporte sinken. Der Iran wirft seit längerem einigen OPEC-Mitgliedern vor, es an Solidarität fehlen zu lassen und sich den US-Sanktionen zu unterwerfen.

US-Präsident Donald Trump hatte vor einem Jahr den Ausstieg seines Landes aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran verkündet und Sanktionen in Kraft gesetzt. Zuvor gewährte Ausnahmeregelungen für acht Länder liefen Anfang Mai aus. Ihnen drohen nun Strafen seitens der USA, wenn sie weiter Öl aus dem Iran importieren. Aus Sorge vor einem Rückgang der Ölfördermenge war der Ölpreis zuletzt deutlich angestiegen.

Am Donnerstagnachmittag gab der US-Ölpreis im späten europäischen Handel allerdings deutlich nach. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 61,60 Dollar – das sind um satte 3,14 Prozent weniger als am Mittwoch. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 70,56 Dollar gehandelt. Im Verlauf wurden die Preisabschläge damit merklich ausgeweitet. Ungeachtet der Krisen der wichtigen Ölförderländer Venezuela, das weltweit die größten Ölreserven besitzt, und in Libyen rutschen auch die Rohölnotierungen deutlich ab. (AFP, Reuters 2.5.2019)