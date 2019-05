Partyplan fürs Wochenende: Vom Gassenfest zu Elektro-Apparatschiks

Das Donaufestival in Krems lockt am zweiten Wochenende u.a. mit Endzeittanz von Yves Tumor, samstags gibt's Blockparty und 'was für die Älteren

Freitag, 3.5.

Das Feiern beginnt schon am Nachmittag, die Zeit der Straßen- und Gassenfeste und der Blockpartys ist gekommen. Zu einer solchen kann man sich heute bereits ab 14.00 in der Hinteren Zollamtsstraße 2B einfinden – an kulinarischer Versorgung und vinylverliebten DJs wie Luis Figueroa oder D!ZZY DEE, die den Geist der New Yorker Blockpartys der 80er beschwören wollen, wird es bei der Soulkitchen Blockparty nicht fehlen. Man kann es Luis Figueroa gleichtun und später zum Summer Season Opening von The Birds & The Bees in den Volksgarten-Pavillon weiterziehen – dort legt er auch auf. Stargast ist aber Full Crate aus den Niederlanden, dessen Musik klingt, als wäre sie in deutlich tropischeren Gefilden entstanden. Ein Niederländer reicht nicht? Heute kriegt man die auch im Zweierpack, dazu muss man aber in die Pratersauna bei Makro vorbeischauen, wo das Duo Lars Dales und Maarten Smeets, bekannt als Detroit Swindle, "househält". Powertechno, serviert von Black Asteroid, und Florian Meindl bietet die Reihe Techno.Deluxe in der Grellen Forelle.

Viele reisen natürlich auch wieder nach Krems zum Donaufestival, wo die musikalische Stimmung ins Apokalyptische geht. (De-)konstrukteurs-Weltmeisterin Fatima Al Qadiri und Yves Tumor laden zum Endzeittanz. Zumindest theoretisch wäre es möglich, danach nach Wien zu fahren und im Opera Club vorbeizuschauen, wo Produzentin Moesha 13 einem den Rest an Verstörung gibt.

yves tumor

Samstag, 4.5.

Auch das Nordbahnhallen-Frühlingsfest am Samstag darf man sicherlich als Blockparty bezeichnen – mit Minigolf, Tischtennis und viel Musik von Hausfriedensbruch.

Im Grillx feiert ein neues Label, Assim Records, seine Gründung, und im Loft widmet man sich beim beliebten 2000s Club wieder den "noughties". Beim Älternabend im Kosmostheater dürfen alle über 40 das Tanzbein schwingen, während der Drum ’n’ Bass, den es in Linz bei der Drei-Jahr-Feier des Clubs Spielplatz spielt, vermutlich eher die Jüngeren anzieht. Der vorletzte, vermutlich bestbesuchte Tag des Donaufestivals – und außerdem die diskursivste Blockparty des Wochenendes – steht in Krems an. Held des Tages ist der deutsche Elektronikmaestro Apparat. (Amira Ben Saoud, 3. 5. 2019)