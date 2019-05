Sisters, Sanfter Mann sucht Frau oder Die Halbstarken: TV-Tipps für Freitag

Außerdem: Botox gegen Schmerz, Neue Kräfte für die EU und Die Geburt Europas in "Universum History"

18.30 MAGAZIN

Konkret: Botox gegen Schmerz Botox gilt als das Wundermittel der plastischen Medizin. Aber auch viele chronische Schmerzpatientinnen und -patienten können durch Botox auf ein schmerzfreies Leben hoffen. Denn was Falten lähmt, lähmt auch Schmerzen. Ein Wiener Orthopäde ist der einzige in Österreich, der die minimalinvasive Schmerztherapie anbietet.

Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Neue Kräfte für die EU Sie sind jung und haben einen sicheren Job gekündigt, um in Brüssel ein Praktikum von fünf Monaten in den EU-Institutionen zu machen. Die EU ist für sie attraktiv, denn sie hat Macht und ist für die Karriere nützlich. Mit der Schottin Rosie Birchard und dem Deutsch-Uruguayer Jeremy Dommnich schaut die Sendung hinter die Kulissen der EU-Institutionen. Bis 20.15, Arte

20.15 LIEBELEI

Sanfter Mann sucht Frau (L’annonce, F 2015, Julie Lopes Curval) Annette ist Ende 30 und Supermarktkassiererin in einer Kleinstadt. Sie lebt allein mit ihrem zehnjährigen Sohn Eric. Erics Vater soll bald aus der Haft entlassen werden. Annette will ihr altes Leben hinter sich lassen, geht eine Beziehung mit einem Landwirt ein. Aber die Vergangenheit holt sie auch in der Abgeschiedenheit der Auvergne ein. Mit Alice Taglioni und Eric Caravaca. Bis 21.45, Arte

foto: arte, ts productions

21.00 MAGAZIN

Makro: Japans Öffnung – Eine neue Ära beginnt Japan im Dilemma. Die Bevölkerung schrumpft und wird immer älter. Ein fatale Entwicklung. Das Land muss umdenken. Und bricht mit alten Traditionen. Bis 21.30, 3sat

22.25 REBELLION

Die Halbstarken (BRD 1956, Georg Tressler) Der 19-jährige Freddy Borchert ist der Anführer einer Berliner Jugendgang. Er ist von zu Hause abgehauen, weil er seinen Vater, einen gewissenhaften Beamten, der seine Familie tyrannisiert, nicht mehr ertragen kann. Das Spielfilmdebüt von Dokumentarfilmer Georg Tressler machte den damals 23-jährigen Horst Buchholz zum Star und seine Partnerin Karin Baal über Nacht bekannt. Bis 23.55, 3sat

22.25 PARTY

Sisters (USA 2015, Jason Moore) Die Schwestern Maura (Amy Poehler) und Jane (Tina Fey) haben sich schon länger nicht mehr miteinander zu tun. Als aber ihr Eltern das Haus verkaufen wollen, räumen sie gemeinsam ihr Jugendzimmer aus und feiern mit ihren ehemaligen Freundin eine Party, die es in sich hat. Amüsant. Bis 00.40, Puls 4

universal pictures

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Die Geburt Europas – Die Römischen Verträge Im März 1957 unterzeichneten Vertreter von Frankreich, der Bundesrepublik Deutschland, Italien und der Benelux-Staaten die sogenannten "Römischen Verträge" zur Gründung der EWG, der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Doku von Martin Fraudreau über die Geburtsstunde der EU. Bis 23.20, ORF 2